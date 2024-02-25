Pirelli: "Lojistik sebeplerle F1 lastiklerinin üretimini Türkiye'den çektik"

2011'de Formula 1'in tek lastik tedarikçisi olan Pirelli, o yıllarda Formula 1 lastiklerini İzmit'teki fabrikasında üretiyordu. İzmit’teki fabrikada GT ve Formula 3 olmak üzere daha birçok yarış serisinin lastikleri üretilmeye devam ediyor ancak 2016'dan bu yana Formula 1 lastikleri Türkiye'de üretilmiyor. Motorsport.com Türkiye Şef Editörü Kemal Şengül'le özel röportajında Isola, Türkiye'deki fabrikalarının kendileri için çok önemli olduğunu söylerken Formula 1 lastiklerinin üretiminin Romanya'ya alınması kararına da açıklık getirdi.

"LASTİKLERİN ÇOĞUNU İZMİT'TE ÜRETİYORUZ"

Isola, "Motor sporları lastiklerinin çoğunu İzmit'te üretiyoruz. Tüm GT lastikleri, Formula 3 lastikleri, ralli lastikleri. Yani büyük bir fabrika. Çok iyi olan bir ürün kalitemiz var, orada yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Formula 1 için bir yedek fabrika çünkü Romanya'da bir şey olursa, Formula 1 lastiklerini İzmit'te sorunsuz bir şekilde üretebilirler. Bu yüzden Pirelli motor sporları için gerçekten önemli bir varlık."

Kaynak: Motorsport