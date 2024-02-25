Pirelli: "Lojistik sebeplerle F1 lastiklerinin üretimini Türkiye'den çektik"

2011'de Formula 1'in tek lastik tedarikçisi olan Pirelli, o yıllarda Formula 1 lastiklerini İzmit'teki fabrikasında üretiyordu. İzmit’teki fabrikada GT ve Formula 3 olmak üzere daha birçok yarış serisinin lastikleri üretilmeye devam ediyor ancak 2016'dan bu yana Formula 1 lastikleri Türkiye'de üretilmiyor. Motorsport.com Türkiye Şef Editörü Kemal Şengül'le özel röportajında Isola, Türkiye'deki fabrikalarının kendileri için çok önemli olduğunu söylerken Formula 1 lastiklerinin üretiminin Romanya'ya alınması kararına da açıklık getirdi.
"LASTİKLERİN ÇOĞUNU İZMİT'TE ÜRETİYORUZ"
Isola, "Motor sporları lastiklerinin çoğunu İzmit'te üretiyoruz. Tüm GT lastikleri, Formula 3 lastikleri, ralli lastikleri. Yani büyük bir fabrika. Çok iyi olan bir ürün kalitemiz var, orada yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Formula 1 için bir yedek fabrika çünkü Romanya'da bir şey olursa, Formula 1 lastiklerini İzmit'te sorunsuz bir şekilde üretebilirler. Bu yüzden Pirelli motor sporları için gerçekten önemli bir varlık."
Kaynak: Motorsport
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.