Kouakou ligde ilk kez 11'de oynadı

62’DE YERİNİ RAMİL’E BIRAKTI
Yeşil siyahlıların mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Keçiörengücü deplasmanında Cristian Kouakou maça ilk 11’de başladı. Bu sezon ligde ilk 11’de forma şansı bulan Kouakou Yusuf Cihat’ın attığı beraberlik golünde asisti yapan isim oldu. Koukou 62.dakikada yerini devre arasında takıma katılan Ramil Şeydayev’e bıraktı.
Cristian Kouakou ligde bu sezon ilk kez ilk 11’de forma giyme şansı buldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Nicomedia - 100 dk oyun süresince top ayağında 5 sn bile durmadı. Bunu kulübe "çakanlara" selam olsun !
Körfez - Haftaya mahallemizde kına gecesi var orda oynasın ohhhhhh çiftetelli
Erdem - Keçiörenin transferlere bak bizmkilere bak yazık menagerlere dolandırıldığımız
Sc - Son oldu heralde
Körfez 41 - İlk ve son kez. Gürcü yine pozisyon biliyor
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.