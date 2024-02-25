Hodri Meydan her zaman ki yerindeydi

HİÇ SUSMADILAR
Şampiyonluk yarışında takımlarını yalnız bırakmayan Kocaelispor taraftarı kendilerine ayrılan bölümü tıka basa doldurdu. 90 dakika takımlarına destek veren Kocaelispor 200ü aşkın yeşil siyahlı taraftar hiç susmadan takımlarına destek oldular.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Gerçekler - Maç sonu topcuları çağırsınlar alkışlasınlar.yönetime laf yok.biletler rezerve ediliyor yol harcırahıda var daha ne olsun.Bir şehir kahroluyor ama hiç bir tepki yok bizde yönetim istifaa
Basiskele41 - Bence hodri meydan lav edilmeli bir bilet parasına gerçek taraftarı soğuttuklar ı için korkak futbola devam ediyor takım bu sever ne diyecekler
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.