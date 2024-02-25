Derincespor kayıp

KARAMAN FK’YA YENİLDİ
Geçen hafta sahasında lider Amed Sportif Faaliyetler’e kaybeden Derincespor, düşme hattından çıkamamıştı. Sarı-Lacivertli ekip, Karaman FK ile oynayacağı maçı kazanıp, bu hedefine ulaşmak istiyordu. Karaman FK karşısında ilk yarı çok iyi mücadele eden temsilcimiz, 0-0 biten bu yarıda etkili ataklar da geliştirdi. Temsilcimiz, ikinci yarının hemen başında 49’da Erdem Dikbaş’ın attığı golle 1-0 geriye düştü. Derincespor’da 80.dakikada Taha Aydın kırmızı kart gördü. Temsilcimiz, 90.dakikada yediği golle de sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekip, bu hafta sahasında Ispartaspor’u konuk edecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.