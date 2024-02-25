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Derincespor kayıp

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2.Lig’de hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Belediye Derincespor, Turhan Sofuoğlu’nun yerine takımın başına Taner Gülleri’yi getirmişti. Taner Güllerİ ile ilk maçına çıkan Derincespor, Karaman FK deplasmanında 2-0 mağlup oldu.

Kenan Meriç
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KARAMAN FK’YA YENİLDİ

Geçen hafta sahasında lider Amed Sportif Faaliyetler’e kaybeden Derincespor, düşme hattından çıkamamıştı. Sarı-Lacivertli ekip, Karaman FK ile oynayacağı maçı kazanıp, bu hedefine ulaşmak istiyordu. Karaman FK karşısında ilk yarı çok iyi mücadele eden temsilcimiz, 0-0 biten bu yarıda etkili ataklar da geliştirdi. Temsilcimiz, ikinci yarının hemen başında 49’da Erdem Dikbaş’ın attığı golle 1-0 geriye düştü. Derincespor’da 80.dakikada Taha Aydın kırmızı kart gördü. Temsilcimiz, 90.dakikada yediği golle de sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekip, bu hafta sahasında Ispartaspor’u konuk edecek.

# hafta

25 Şub 2024 - 16:17 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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