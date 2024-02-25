Derincespor kayıp

KARAMAN FK’YA YENİLDİ

Geçen hafta sahasında lider Amed Sportif Faaliyetler’e kaybeden Derincespor, düşme hattından çıkamamıştı. Sarı-Lacivertli ekip, Karaman FK ile oynayacağı maçı kazanıp, bu hedefine ulaşmak istiyordu. Karaman FK karşısında ilk yarı çok iyi mücadele eden temsilcimiz, 0-0 biten bu yarıda etkili ataklar da geliştirdi. Temsilcimiz, ikinci yarının hemen başında 49’da Erdem Dikbaş’ın attığı golle 1-0 geriye düştü. Derincespor’da 80.dakikada Taha Aydın kırmızı kart gördü. Temsilcimiz, 90.dakikada yediği golle de sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekip, bu hafta sahasında Ispartaspor’u konuk edecek.