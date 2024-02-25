Puan farkı 5 oldu

GÖZTEPE FARKLI KAZANDI
Hedefini Süper Lig olarak belirleyen ve ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Kocaelispor, deplasmanda oynadığı maçta Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe’nin deplasmanda Adanaspor’u rahat geçtiği haftada kazanmak için sahaya çıkan temsilcimiz istediği oyunu oynamadı ve sahadan beraberlikle ayrılarak 2.sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkının 5’e çıkmasına engel olamadı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Chelykbash - Göztepe’ye ikincilik hayırlı olsun , bu saatten sonra lig üçüncülüğünü yani direkt Playoff finali hakkını korumamız lazım bu beceriksizlerle bunu ne kadar başarırız muamma
Basiskele41 - Merak etmeyin 5 puan farkı bile arayacaksınız iki hafta sonra hangi yüzle içerideki maça çıkacaklar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.