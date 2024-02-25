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25 Şub 2024 - 16:34- Spor G:

Puan farkı 5 oldu

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Trendyol 1.Lig 24.hafta mücadelesinde deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya gelen Kocaelispor 2 puan bıraktı ve 2.sıradaki Göztepe ile arasındaki puan farkı 5’e yükseldi

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GÖZTEPE FARKLI KAZANDI

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen ve ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Kocaelispor, deplasmanda oynadığı maçta Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe’nin deplasmanda Adanaspor’u rahat geçtiği haftada kazanmak için sahaya çıkan temsilcimiz istediği oyunu oynamadı ve sahadan beraberlikle ayrılarak 2.sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkının 5’e çıkmasına engel olamadı.

# Keçiörengücü, kocaelispor
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25 Şub 2024 - 16:34 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Chelykbash - Göztepe’ye ikincilik hayırlı olsun , bu saatten sonra lig üçüncülüğünü yani direkt Playoff finali hakkını korumamız lazım bu beceriksizlerle bunu ne kadar başarırız muamma

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 16:57
01

Basiskele41 - Merak etmeyin 5 puan farkı bile arayacaksınız iki hafta sonra hangi yüzle içerideki maça çıkacaklar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 16:48

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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