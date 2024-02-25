Galibiyet hasretimiz 3 maça çıktı

7 PUAN KAYBETTİK
Ligin ikinci yarısına Manisa FK mağlubiyetiyle başlayan ancak sonrasında oynadığı maçlarda Eyüpspor, Altay ve Adanaspor maçlarından galibiyetle ayrılan Kocaelispor’un seri hayalleri Bolu deplasmanında sona ermişti. Temsilcimiz sonraki hafta içerde Şanlıurfaspor’a 1-0 kaybederken bu hafta ise deplasmanda Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalarak son 3 haftada sahadan galibiyetle ayrılamamış oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Korfezli Savasci - Takım çift santraforla baslamazsa 442. 352 4132 4312 sistemini beceremezsen sonumuz husran hücum oynatacagim dedi sahada dizilisi cozemedik 4231 mi. 4141 mi 433 mu ah engin koyun ah 3 sezondur getirdigin 5 hocada senin gibi 0 futbol bilgisi kafayi yedirdin bize
Ozii - Bizim başımızda bu yönetim oldukça başarı gelemez 1 2 sene içinde tekrar küme düşebiliriz. Harcan milyonlar Engin Koyun yatacak yerin yok.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.