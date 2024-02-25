Bariyeri aşan otomobil D-100’den caddeye uçtu : 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İbnisina Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametine seyir halinde olan F.Y. idaresindeki 34 LJ 431 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce yön levhasına sonra yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bariyeri aşan otomobil yön levhasını da altına alarak İstiklal Caddesine geçti. Otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilirken, sürücü F.Y. ve N.D. isimli kadın yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan F.Y. ve N.D., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.