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3 çeşit yemek 40 TL’ye sunulacak

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Gülümse Kafe Fevziye’yi Kent Lokantası’na dönüştüren İzmit Belediyesi çalışmalarda sona geldi. Son hazırlıkları inceleyen Başkan Hürriyet, “Kent Lokantası bu hafta hizmet vermeye başlayacak” dedi.

3 çeşit yemek 40 TL’ye sunulacak mask
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KAFEDEN LOKANTAYA DÖNÜŞTÜ

İzmit Belediyesi, yüksek enflasyonla birlikte artan gıda maliyetleri nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için Kent Lokantası hizmetini hayata geçiriyor. Dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye, Kent Lokantası modeline dönüştürüldü. İşletmede 3 çeşit yemek 40 TL’ye satışa sunulacak. 

VATANDAŞ RAHATLASIN DİYE

İşletmede sona yaklaşan çalışmaları inceleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Fevziye’yi Gülümse Kafe olarak diğer sosyal tesislerimiz mantığıyla işletmeye başlamıştık. Ancak ekonomik kriz nedeniyle zor zamanlardan geçen yurttaşlarımızın bir nebze de olsa hayat koşullarını iyileştirmek, daha uygun ve kaliteli yemek hizmetini alabilmeleri için bir çalışma başlattık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kent Lokantaları projesini model alarak Fevziye Çay Bahçesi’ni bir kent lokantasına dönüştürmek adına yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. 

ESNAFI DÜŞÜNEREK HAREKET ETTİK

Çalışmaları bu hafta bitirip mekanı halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Kent merkezinde çok sayıda çalışan insan var. Bu insanlarımız yemek ihtiyaçlarını gidermek için ciddi paralar harcıyor. İşte burada İBB’nin yaptığı gibi 3 çeşit yemeği 40 TL’ye vatandaşlara sunacağımız İzmit Kent Lokantası önemli bir ihtiyacı giderecek. SARBAŞ uhdesinde sosyal tesis mantığında burayı işleteceğiz. Çok sayıda yapalım isterdik ama esnafımız da para kazanmak zorunda. Onlar da zorluklar yaşıyor.” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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25 Şub 2024 - 16:53 - Gündem --- Okunma

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