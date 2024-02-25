Mustafa Gürsel: Elimizde sihirli değnek yok

“ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM”
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel maçtan sonra 90 dakikayı değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, “İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci topları alamadık. Golden sonraki 10 dakikalık oyunda bu takım istediğinde neler yapabildiğini gösterebiliyor. Yediğimiz gollerin ardından 10 dakika sonra golü bulduk. Sonuç ne olursa olsun oyun anlayışımızdan vazgeçmemiz lazım. Bundan sonra çok çalışmamız lazım. İhtiyacımız olan oyunu oynamamız lazım. Oyuncuların üzerinde de sorumluluk alma baskısı, dışarından görülen bir gerilim vardı. Bunu da onların üzerinden almamız lazım. Daha gelişen bir Kocaelispor olmamız lazım. Bu son dakikada gelen gol bize sadece moral verdi.
“REAKSİYON VERİLMESİ SEVİNDİRDİ”
Gürsel devamında, “Elimizde sihirli bir değnek yok. Her şey çok çabuk değişmiyor. Çok çalışmamız lazım. Takımımızı ilk kez oynarken bugün gördük. Buna göre bazı şeyleri değiştirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Zaten hedefe ulaşmamız lazım oyunun domine eden bir takım olmamız lazım. Bu da adım adım olacaktır. Son dakikada atılan gole takımın mağlubiyeti kabul edememesi, reaksiyon olarak sevindirdi. Beraberliğe sevinecek değiliz. Galibiyeti hak edecek bir oyun da oynamadık. Galibiyeti kaçıran taraf biz değildik. Geçmişe de çok bakmamız lazım. Son dakikada şans golü attık ama bunu da çok istedik. Oyunu oraya yıktık. Şans bazen sizin de elinizde oluyor. Gerekeni yaptığınızda bazen şans da yardım ediyor. Kazansak da aynı şeyleri söyleyecektim. Sizin gördüğünüzü bizde görüyoruz. Kötü giden şeyleri değiştireceğimize inanıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Nb - Çalışmamız lazım ne demek lig bitti bir hafta kutlamamı yaptınız niye çalışmadınız lafontenden masallar
Adalı 54 - Adam haklı takım boş diyor ?
Aa - Bahane uydurma hoca, kurtarici olarak geldin!
Krfz_shark - Hocam bu ilk maç sizde de baskı oluşturmaması gerek futbol bu sürekli yenecek halin yok ayrıca Keçiören 3 haftadır galip seri yakalamış oyun anlayışı oturmuş bir rakip vardı fakat senden ricam artık bekli oyunu kenara kaldır 3142/352/3412 gibi orta sahamızı kalabalık tutmalıyız dikkat ederseniz her dönen top onlarda ortasaha resmen rakibe teslim ayrıca ortasaha da alternatifimiz yok mesela Cihat mesut vukuvic göbekte önlerinde Amaral ilerde shikiladze sağ sol da candeas ve Barış geride Yusuf Burak emir
Kaymak 41 - Ertuğrul saglamı yiyenlere selam olsun. Bu takıma jose Morinho gelse birşey yapamaz. Tavuktan kavurma olmaz. Etten olur oda bizde yok.
Mehmet Özer - O NASIL BİRŞEY YA SİHİRLİ DENEK, SENDEN KİM NE BEKLİYOR SÖYLE KOCAELİSPORLULARIN BEKLENTİSİ YOK
Basiskele41 - Atilla ile oyuna başlayan hocaya ben hoca demem Sağlam dan bir farkın yok sezon sonuna kadar cebini doldur vedalaşalim bizim takımın ağırlığını kaldıracak kişi değilsin
Körfez 41 - Hiç mi kocaelidporu izlemedin. Ben bu ligteki tüm takımların maçlarını izliyorum.
Arda konulurmu bu takımda o mevkide oynayacak çok topçu var.
Harbi Izmitli - Hani hucum oynatacaktin tek forvetle hucum futbolumu oynatilir forveti ikiye cikaravagona forveti cikartip forvet aliyorsun ertugrula kiziyorduk sen daha korkak oynattin olmiyacaksa git
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.