Mustafa Gürsel: Elimizde sihirli değnek yok

“ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel maçtan sonra 90 dakikayı değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, “İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci topları alamadık. Golden sonraki 10 dakikalık oyunda bu takım istediğinde neler yapabildiğini gösterebiliyor. Yediğimiz gollerin ardından 10 dakika sonra golü bulduk. Sonuç ne olursa olsun oyun anlayışımızdan vazgeçmemiz lazım. Bundan sonra çok çalışmamız lazım. İhtiyacımız olan oyunu oynamamız lazım. Oyuncuların üzerinde de sorumluluk alma baskısı, dışarından görülen bir gerilim vardı. Bunu da onların üzerinden almamız lazım. Daha gelişen bir Kocaelispor olmamız lazım. Bu son dakikada gelen gol bize sadece moral verdi.

“REAKSİYON VERİLMESİ SEVİNDİRDİ”

Gürsel devamında, “Elimizde sihirli bir değnek yok. Her şey çok çabuk değişmiyor. Çok çalışmamız lazım. Takımımızı ilk kez oynarken bugün gördük. Buna göre bazı şeyleri değiştirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Zaten hedefe ulaşmamız lazım oyunun domine eden bir takım olmamız lazım. Bu da adım adım olacaktır. Son dakikada atılan gole takımın mağlubiyeti kabul edememesi, reaksiyon olarak sevindirdi. Beraberliğe sevinecek değiliz. Galibiyeti hak edecek bir oyun da oynamadık. Galibiyeti kaçıran taraf biz değildik. Geçmişe de çok bakmamız lazım. Son dakikada şans golü attık ama bunu da çok istedik. Oyunu oraya yıktık. Şans bazen sizin de elinizde oluyor. Gerekeni yaptığınızda bazen şans da yardım ediyor. Kazansak da aynı şeyleri söyleyecektim. Sizin gördüğünüzü bizde görüyoruz. Kötü giden şeyleri değiştireceğimize inanıyoruz” dedi.