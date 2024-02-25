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25 Şub 2024 - 17:04- Siyaset G:

Anıl Acurman’ın adaylığı düştü

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Başiskele’de çok ilginç gelişmeler… Cumhuriyet Halk Partisi’nin Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylığı ile ilgili son anda itiraz yapıldı. Başiskele İlçe Seçim Kurulu da Acurman’ın adaylığını düşürdü. Ancak bu kararla ilgili olarak CHP’liler yarın İl Seçim Kurulu’na itiraz edecek. Son kararı İl Seçim Kurulu verecek.

Anıl Acurman’ın adaylığı düştü mask
Anıl Acurman’ın adaylığı düştü
Anıl Acurman’ın adaylığı düştü
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Adem TURGUT- Yavuz SOLMAZ

ANIL ACURMAN AÇIKLANDI AMA…

Seçimin en karışık olduğu ilçelerden biri olan Başiskele’de dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Bilindiği gibi Saadet Partisi (SP) Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu’nun 31 Mart’ta CHP tarafından desteklenmesi ve diğer ilçelerde de SP’nin CHP’ye destek vermesi meselesi uzun süre iki parti arasında tartışılmıştı. Ancak anlaşma sağlanamayınca CHP İlçe Başkanı Anıl Acurman, Başiskele Belediye Başkan adayı ilan edilmişti.

İLÇE SEÇİM KURULU KARARINI VERDİ

Hafta sonu medya ziyaretleri yapan Acurman yarın saat 19.00’da Karşıyaka Kültür Merkezi’nde projelerini anlatacaktı. Ancak şoke eden gelişmeler yaşandı. Avukat Anıl Acurman’ın, adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden zamanında istifa etmediği gerekçesiyle Başiskele İlçe Seçim Kurulu’na itiraz edildiği öğrenildi. İlçe Seçim Kurulu da Acurman’ın adaylığını düşürdü.

1 ARALIK’TA İSTİFA ETTİM

Son yaşanan gelişmeler sonrası sorularımızı cevaplayan Acurman, “Prosedür gereği 1 Aralık 2023 tarihinde ilçe başkanlığından istifa ettim. İlgili dilekçemi de partimizin genel merkezine gönderdim. Bu tedbir amaçlı bir istifaydı. Bu süreçte ilçe sekreterimiz, ilçe yönetimine başkanlık etti. Belediye başkan adayı ilan edilmemin ardından seçim çalışmalarına başladım ancak 4 günün sonunda bizim bilgimizin dışında gelişmeler oldu. Bizi çağırmadan İlçe Seçim Kurulu, bir itirazı değerlendirmiş ve konuyu karara bağlamış” dedi.

KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Kararı kabul etmediklerini vurgulayan Anıl Acurman, “Elbette bu karara itiraz edeceğiz. Çünkü tüm prosedürler uygulandı. Dosyamızı hazırlayıp pazartesi günü İl Seçim Kurulu’na itiraz edeceğiz. Hemen karara bağlanmasını bekliyoruz. Kararın değişeceğini düşünüyoruz.” dedi.

CHP GEREKİRSE YENİ ADAY BELİRLEYECEK

Acurman açıklamasının devamında, “Bu ilçede belediye başkan adaylığı noktasında sadece bize itiraz ettiler. Zafer Mutlu da ocak ayında açıklamıştı adaylığını. Onun da il başkanlığı o zaman sona ermişti ama ona itiraz yapılmadı. Benim adaylığımı düşürseler bile sanmasınlar ki Cumhuriyet Halk Partisi’ni bu yarıştan çekebilirler. En az Anıl Acurman kadar cevval bir aday belirleriz. Mart ayına kadar zamanımız var. Yarın İl Seçim Kurulu’nun vereceği kararı bekliyoruz” dedi.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Anıl Acurman konuyla ilgili instagram hesabından şu paylaşım yaptı, "1 Aralık 2023 tarihinde ilçe başkanlığından istifa ettiğime dair dilekçeyi Genel Merkezimize gönderdim. Bunu yerel seçimlerde bir ittifak çatısı altında partimizin haklarını alamama ihtimalimize karşı adaylığımın söz konusu olması durumunu sağlamak üzere yaptım.

O tarihten bu yana İlçe sekreterimiz ilçe yönetimine başkanlık etti. Ben resmiyette dilekçemi verdim ama kamuoyu nezdinde ilçe başkanı olarak adlandırılmaya devam ettim.

Şahsımın belediye başkan adayı ilan edilmesinin ardından seçim çalışmalarına hızla koyuldum ve henüz 4 gün oldu ki seçim kurulunda partimizce görevlendirilmiş arkadaşlarımıza dahi haber verilmeden, bizi çağırmadan İlçe Seçim Kurulu, sözde bir vatandaşın itirazını değerlendirmiş ve karara bağlamış. Tabii vatandaş kısmı hepimizin malumdur ki sözde. İlçe Seçim Kurulu’nun bu kararını İl Seçim Kurulu yarın değerlendirip, karara bağlayacaktır. Biz hukuken gerekli argümanlarımızı sunarak itirazımızı gerçekleştirdik.

Demek ki 4 günlük çalışmamda dahi kentimizi vasat bir anlayışla yöneten ve bu devran böyle gidecek sananlara korku salmışız. Seçimi kazanabileceğimi, dört tane birbirinin zihnen fotokopisi adaya karşı halktan güçlü bir destek bularak aradan sıyrılabileceğimi göstermişim ki bu kadar korktular, adaylığımı düşürtmek için itirazda bulundular.

Bu ilçede belediye başkan adaylığı noktasında sadece bana itiraz ettiler. Saadet Partisi adayı Zafer Bey de adaylığını Ocak ayında açıklamıştı, onun da il başkanlığı o zaman sona ermişti ama ona yönelik bir itiraz yapılmadı. Ama Anıl Acurman’ın adaylığını düşürseler bile sanmasınlar ki Cumhuriyet Halk Partisi’ni bu yarıştan çekebilirler.

En az Anıl Acurman kadar cevval bir aday belirleriz, hepimiz onun yanında çalışırız. Hukuken adaylığımın korkuları sebebiyle engellenmesi durumunda bile yeni bir aday bildirmek için Mart ayına kadar zamanımız var.

Yarın İl Seçim Kurulu’nun vereceği kararı bekliyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Gönlünüz ferah olsun. Cumhuriyet Halk Partisi’ni engelleme çabalarının karşısında dimdik duruyoruz."

Anıl Acurman’ın adaylığı düştü

 

Anıl Acurman’ın adaylığı düştü

Anıl Acurman’a yapılan itiraz sonrası gözler Saadet Partisi Adayı Zafer Mutlu’ya çevrildi.

Anıl Acurman’ın adaylığı düştü

 Acurman karara itiraz edeceklerini ve yapılan yanlışın İl Seçim Kurulu’ndan döneceğini düşündüğünü açıkladı.

Anıl Acurman’ın adaylığı düştü

 Acurman, Başiskele İlçe Başkanı Uğur Falay ve meclis üyesi adayları ile gazetemize gelerek Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ve Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk ile yerel seçimlere dair sohbette bulunmuştu.

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25 Şub 2024 - 17:04 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

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