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25 Şub 2024 - 15:40- Siyaset G:

SOL Parti Kocaeli’de Büyükşehir ve meclis üyesi adaylarını tanıttı

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SOL Parti Kocaeli İl örgütü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe meclis üyesi adaylarını tanıttı. SOL Parti’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İlkay Deniz Torun Yüce oldu.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
SOL Parti Kocaeli’de Büyükşehir ve meclis üyesi adaylarını tanıttı mask
SOL Parti Kocaeli’de Büyükşehir ve meclis üyesi adaylarını tanıttı
SOL Parti Kocaeli’de Büyükşehir ve meclis üyesi adaylarını tanıttı
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SOL Parti Kocaeli İl örgütü aday tanıtım toplantısı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı ve Kocaeli’deki meclis üyelerini tanıttı. Eğitim-Sen Kocaeli salonunda gerçekleştirilen toplantıya SOL Parti MYK üyesi Dilara Kurtuluş, Parti Sözcüsü Gizem Özdem, SOL Parti Kocaeli İl Başkanı Hicran Turan ve partililer katılım sağladı.

SOL Parti Kocaeli Büyükşehir adayı İlkay Deniz Torun Yüce yaptığı konuşmada, “1992 Artvin doğumluyum. 1997 yılında beri bu şehirde yaşıyorum. Bu şehrin sorunlarına hakimim. 2018 yılından beri avukatlık yapıyorum. Son dönemde politika çok alternatifsiz bir hale gelmeye başladı. Ya ondansın ya da bundasın gibi belli kalıplara seçmenler sokulmaya başladı. Bu anlamda sosyalist bir örgütlemenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Artık yaşam koşullarımızı etkileyen sosyal ve ekonomik gelişmelerden sonra yaşam kalitemizi etkileyen yaşamımızı zorlaştıran şartlara sürüklendik. Bunun bir sorumluları da yerel yöneticiler. Kocaeli’de SOL Parti olarak daha yaşanabilir bir kent olma yolunda, hayvana ve insana duyarlı daha demokratik ve insancıl yönetim oluşturmak için bu çatı aldık girmiş bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

SOL Parti Kocaeli’de Büyükşehir ve meclis üyesi adaylarını tanıttı

SOL PARTİ’NİN ADAYLARI 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

İlkay Deniz Torun Yüce

Belediye Meclis Üyeleri

Aktan Uslu- Çayırova

Hakan Güzel-Gebze

Şengül Karabulut- Darıca

Cihan Ergün-Dilovası

Ahmet Tamer Güzel- Başiskele

Nermin ırmak İlter- İzmit

Selahattin Pehlevan- Karamürsel

Mevlüt ataman-Kartepe

Dursun sevim-Derince

Emine Yıldızkan- Kandıra

Namık Saral- Körfez

Şenay Kına- Gölcük
 

# Darıca, İzmit, Büyükşehir, Çayırova, Kocaeli, başkan, Körfez, meclis

25 Şub 2024 - 15:40 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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