SOL Parti Kocaeli’de Büyükşehir ve meclis üyesi adaylarını tanıttı

SOL Parti Kocaeli İl örgütü aday tanıtım toplantısı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı ve Kocaeli’deki meclis üyelerini tanıttı. Eğitim-Sen Kocaeli salonunda gerçekleştirilen toplantıya SOL Parti MYK üyesi Dilara Kurtuluş, Parti Sözcüsü Gizem Özdem, SOL Parti Kocaeli İl Başkanı Hicran Turan ve partililer katılım sağladı.
SOL Parti Kocaeli Büyükşehir adayı İlkay Deniz Torun Yüce yaptığı konuşmada, “1992 Artvin doğumluyum. 1997 yılında beri bu şehirde yaşıyorum. Bu şehrin sorunlarına hakimim. 2018 yılından beri avukatlık yapıyorum. Son dönemde politika çok alternatifsiz bir hale gelmeye başladı. Ya ondansın ya da bundasın gibi belli kalıplara seçmenler sokulmaya başladı. Bu anlamda sosyalist bir örgütlemenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Artık yaşam koşullarımızı etkileyen sosyal ve ekonomik gelişmelerden sonra yaşam kalitemizi etkileyen yaşamımızı zorlaştıran şartlara sürüklendik. Bunun bir sorumluları da yerel yöneticiler. Kocaeli’de SOL Parti olarak daha yaşanabilir bir kent olma yolunda, hayvana ve insana duyarlı daha demokratik ve insancıl yönetim oluşturmak için bu çatı aldık girmiş bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.
SOL PARTİ’NİN ADAYLARI
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
İlkay Deniz Torun Yüce
Belediye Meclis Üyeleri
Aktan Uslu- Çayırova
Hakan Güzel-Gebze
Şengül Karabulut- Darıca
Cihan Ergün-Dilovası
Ahmet Tamer Güzel- Başiskele
Nermin ırmak İlter- İzmit
Selahattin Pehlevan- Karamürsel
Mevlüt ataman-Kartepe
Dursun sevim-Derince
Emine Yıldızkan- Kandıra
Namık Saral- Körfez
Şenay Kına- Gölcük
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.