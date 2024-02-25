Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürünün babası vefat etti... İzmit'te toprağa verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner’in babası Ali Uzuner vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın eşi Reyyan Erdoğan’ın dedesi olan Ali Uzuner, İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’ndaki Doğan Optik’in bulunduğu binada ikamet ediyordu. Uzka İnşaat isimli firmanın sahibi olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Ali Uzuner’in cenazesi 26 Şubat Pazartesi günü, öğle vakti, Yeni Cuma Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme’deki Aile Kabristanı’nda toprağa verilecek. Cenaze törenine Bilal Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
Orhan Uzuner
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.