Sakarya'da korku dolu anlar! Özel gereksinimli kadın balkondan düştü

Rüstempaşa Mahallesi’nde iki katlı evin balkonunda özel gereksinimli kadın, balkonda bir süre asılı kaldı. Durumu görenlerin yardıma koştuğu kadın, balkondan yere düşerek yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında kadın hastaneye sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan özel gereksinimli kadın taburcu edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde özel gereksinimli kadının balkonda bir süre asılı kalması, yere düşmesi ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.