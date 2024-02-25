Artık etiketlerde bu yanıltıcı ifadeler olmayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenleme getireceklerini söyledi. Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksi'nde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini belirterek “Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ARTIK ETİKETLERDE ABARTILI YAZILAR YER ALMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, "İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, ‘… tadında’, ‘… lezzeti’, ‘... keyfi ” gibi ifadelere müsaade etmeyeceğiz. Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi ’ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine izin vermeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, ‘dondurma keyfi ’, ‘dondurma lezzeti’ gibi ifadelerle satılamayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi