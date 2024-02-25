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25 Şub 2024 - 19:43- Gündem G:

Artık etiketlerde bu yanıltıcı ifadeler olmayacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı tüketiciyi yanıltan ve kafa karışıklığına neden olan etiketleri mercek altına aldı. Artık ürünlerin etiketlerinde "… Tadında", "… lezzeti", "... keyfi ” gibi ifadeler yer almayacak.

Artık etiketlerde bu yanıltıcı ifadeler olmayacak mask
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenleme getireceklerini söyledi. Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksi'nde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini belirterek “Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ARTIK ETİKETLERDE ABARTILI YAZILAR YER ALMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, "İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, ‘… tadında’, ‘… lezzeti’, ‘... keyfi ” gibi ifadelere müsaade etmeyeceğiz. Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi ’ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine izin vermeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, ‘dondurma keyfi ’, ‘dondurma lezzeti’ gibi ifadelerle satılamayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni

25 Şub 2024 - 19:43 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Aman Haaa - Şimdi bu kurala uymayanlar yandı. Aynı şekilde "pazarlarda bağırarak satış yapılmayacak diye karar çıkarttılar. HALK KORKUSUNDAN TİR TİR TİTRİYOR. öksürecek öksüremiyor.Pazar yerlerinde çıt çıkmıyor.Aynı şekilde 9 cm den küçük hamsi avlanmayacak diye karar çıktı.Sahiden hamsiler palamut balığı kadar oldu.

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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