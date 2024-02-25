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25 Şub 2024 - 19:46- Eğitim G:

Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı

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Kartepe’de eğitim veren Bahçeşehir Kolejleri arasında tek IB Okulu olan Kocaeli Kampüsü, çift dilli eğitim, kodlama, STEM+A, kişiye özgü eğitim modeli ile akademik eğitim alanında iddialı. Aynı zamanda spor, kültür ve sanat alanında da önemli çalışmalara ve başarılara imza atan Bahçeşehir Kocaeli Kampüsü’nde avantajlı kayıt dönemi 10 Mart’ta sona erecek.

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Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı
Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı
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FARKINI ORTAYA KOYUYOR

Kocaeli’nin en önemli özel okullarından biri olan Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü, eğitim modeli ve başarılarıyla öne çıkmaya devam ediyor. Bahçeşehir Kolejleri arasında tek IB eğitimi veren, çift dilli eğitimi ile tercih nedeni olan Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Müdürü Mahmut Kalcı, yeni döneme çok sıkı hazırlandıklarını belirtti. Yabancı ve yerli öğretmenleri ile yabancı dil eğitiminde Kocaeli’nin en iddialı okulu olan Bahçeşehir, yurt dışındaki üniversitelere gönderdiği öğrencilerle bu iddiasını daha da güçlendiriyor.

IB’DE YÜZDE 100 BAŞARI

Bahçeşehir Kolejleri arasında tek IB eğitimi veren okulun Kocaeli kampüsü olduğunu söyleyen Müdür Mahmut Kalcı, “Uluslararası Bakalorya yani IB eğitimi uluslararası bir ortamda İngilizce olarak verilen diploma programının adıdır. Bu programla okuldan eğitim alan öğrenciler yurt dışı üniversitelere başvurarak kabul görüyorlar. Öğrencilerimiz Avrupa seviyesinde bir İngilizce ile Avrupa ülkelerinde eğitim alıyor. Burada çocuklarımız yurt dışına gitmek için öğretmenlerinin peşinde koşuyor. IB eğitiminde yüzde 100 başarı ile eğitim veriyoruz.

Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı

5’İNCİ SINIFIN SONUNDA İNGİLİZCE OKUR-YAZARLIĞI

Bahçeşehir Koleji’ne anaokulundan itibaren başlayan bir öğrenci 5’inci sınıfın sonunda İngilizce okur-yazar oluyor. IB’ye 11 ve 12’nci sınıfta geçiyoruz. Bu sınıflarda öğrenci C1 İngilizce seviyesine gelmeli ki açılan yurt dışı sınavlarına katılabilsin. IB sınavlarını biz yapmıyoruz. Bu sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarına göre yurt dışında bulunan üniversitelere başvuru yapıyor. Kabul gören öğrencilerimiz yurt dışında okumaya gidiyor. Bu konuda Kocaeli olarak başarımız her yıl gönderdiğimiz öğrencilerle ortada” dedi.

SPORU ÖNEMSİYORUZ

Spor alanında da önemli başarıları olan Kocaeli kampüsünün öğrencilerinin yüzde 80’inin birincilikler aldığını söyleyen Kalcı, “Biz öğrencilerimizin mutlaka bir spor dalı ile ilgilenmelerini istiyoruz. Çünkü spor çocuklarımızın başarısını engellemez, aksine onları disipline ederek daha da başarılı insanlar olmalarını sağlar. Bu bakış açısı ile çocuklarımızı yönlendiriyoruz.

HER DALDA BİRİNCİYİZ

Kişiye özgü eğitim sistemi, STEM+A, KAREM, kodlama, sanat ve kültürel çalışmalarda da öncü bir kurumuz. Görsel sanatlarla ilgili her yıl okulumuzda bir ülkenin renklerini taşıyan konseptler yapıyoruz. Bu konuda Çek Cumhuriyeti ve Amerika’dan ödüllerimiz var. Kocaeli’de kitap fuarı yapılmazken biz kitap fuarı yapıyorduk. Çocuklarımızda yardımlaşma ve dayanışma duygularını artırmak için köy okullarına kitap bağışları yapıyoruz. Kültürel ve sosyal etkinliklerde bize ulaşan başka okul bulamazsınız.

DÜNYA OKULUYUZ

Kocaeli Bahçeşehir Koleji 21. yüzyıl becerileri başlığı altında toplanan STEM+A, Bilimsel Düşünme Eğitimi, Dijital Eğitim, Çift Dilli Eğitim Sistemi, Kişiye Özgü Öğretim Modeli gibi becerilere erken yaştan itibaren verdiğimiz eğitimle ulaşmak mümkün. Amacımız bu becerilere sahip bireyler yetiştirmektir. İşte bunun için Bahçeşehir Okulları, dünya okulu vizyonu ile şekillendirdiği eğitimini temel sistemler üzerinde kurguluyor. Diğer okullardaki anasınıflarından farkı sistemi ve eğitim modelimizdir.

FARKLI DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETİYORUZ

STEM eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modelidir. Tüm bu alanlarda yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan STEM, öğrencilere günlük yaşamda problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıp, farklı düşünmelerini ve çeşitli süreçlere yeni çözümler arama kabiliyetlerini artırmalarını sağlayacak bir yaklaşımdır. Bahçeşehir Koleji’nde bizler de STEM eğitimi ile düşündüğünü hayata geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

ÇOCUKLARIMIZ BİREY OLUYOR

Misyonumuz: Öncelikle mutlu daha sonra da akademik başarısı güçlü, özgüveni yüksek, kendine güvenen, dünyayla barışan ve dünyayla yarışan bir nesil yetiştirebilmek. Kurumumuzun en büyük amacı, öğrencilerimize iyi bir dil eğitimi vermek. Bunun için anasınıfımızdan itibaren çocuklarımıza özel bir yöntemle İngilizce eğitimi veriyoruz.  İçerisinde gramer olmayan, kelime ezberletilmeyen, tamamen okuma ve konuşmaya yönelik bir yöntemle ilerliyoruz” dedi.

Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı

Deneyimli yönetici kadrosu ile Bahçeşehir Koleji’nin eğitim modelini en iyi şekilde öğrencilerine veren Kocaeli Kampüsü, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı.

Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı

Anaokulu ve ilkokul binası ile lise ve ortaokul binasında ayrı ayrı bulunan yemekhanelerde öğrenciler ferah bir ortamda okulda yapılan yemekleri yiyor.

Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı

Sanat alanında önemli başarılara imza atan Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü’nde her yıl bir tema ile okulun tüm duvarları sanat eserleri ile dolduruluyor.

Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü’nün iki binasında ayrı ayrı bulunan müzik sınıflarında öğrenciler için tüm müzik aletlerini bulmak mümkün.

Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü içinde bulunan modern dans sınıflarında sadece akademik eğitim değil öğrencilerin kişisel gelişimleri için de çalışmalar yapılıyor.

Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü tüm etkinliklerini rahatlıkla yapabileceği bir konferans salonuna sahip.

Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı

Öğrencilerin her yıl yararlandığı olimpik yüzme havuzuna da sahip olan okulda, yüzme alanında derece yapan öğrenciler yetiştiriliyor.

Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı

Mutlu öğrenciler, okula gelmeyi seven öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Bahçeşehir Anaokulu’nun öğretmen ve idareci kadrosu ile her an çocukların yanında.

Kişiye özgü öğretim modeli

Bahçeşehir Kocaeli Kampüsü’nde iki önemli sistemle çocukların akademik eğitimine büyük destek verildiğini söyleyen Kalcı, Kişiye Özgü Öğretim Modeli ve Mentör Öğretmenlik sisteminin en iyi işlediği kurumlardan biri olduklarını belirtti.

ÜÇ ADIMLI SİSTEM

Bahçeşehir Koleji’nde dünya ile konuşan, dünya ile çalışan ve dünya ile yarışan liderler yetiştirmek için öğrencilere 21. yüzyıl bilgi ve becerileri kazandırıldığını söyleyen Okul Müdürü Mahmut Kalcı, “Becerileri geliştirmek için temel eğitim öğretim sistemimiz olan Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) ile özgün derslikler ve öğrenme ortamları kullanılır. KÖM, öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlamakta ve öğrenme sürecini bu farklılıkları dikkate alarak yapılandırmaktadır. KÖM, üç adımdan oluşur: Öğrenme stilinin belirlenmesi, öğrenmeyi değerlendirme ve öğrenmeyi pekiştirme.

MENTÖR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

Bir diğer sistemimiz ise Mentör Öğretmenlik. Ortaokul öğrencilerine uygulanan Mentör Öğretmenlik sisteminin amacı: Öğrenciye çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretmek ile öğrencinin kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesine katkıda bulunarak motivasyonunu sürekli desteklemektir.

 

Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü’nün içinde bulunan kütüphaneler öğrencilerin en sevdiği yerler. Sadece ders çalışmak için değil aynı zamanda kitap okumak için de gelinen kütüphaneler öğrencilerin talepleri doğrultusunda şekilleniyor.

Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı

Okulun fen, bilgisayar ve bilim laboratuvarları tam donanımlı olarak öğrencilere hizmet veriyor. Laboratuvarlarda bilimsel çalışma yapan öğrenciler aldıkları eğitimlerden memnun.

Rehberlik ve danışmanlık hizmeti tek çatı altında

Bahçeşehir Koleji Kariyer ve Rehberlik Merkezi (KAREM) ile okul öncesinden lise mezuniyetine kadar çocuk ve gençlerin sosyal, duygusal ve kariyer gelişiminin her aşamasında veriye dayalı ve profesyonel rehberlik desteği sağlandığını söyleyen Okul Müdürü Mahmut Kalcı, “Bahçeşehir Koleji’nde yürütülen tüm psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetleri KAREM çatısı altında birleştirilmiştir. Bahçeşehir Koleji’nde erken çocukluk dönemi eğitimi planlanırken öncelik çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz, çocukların öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır” dedi.

Kodlama anaokulunda başlar

Anaokul’dan itibaren Bahçeşehir Kolejleri’nde verilen kodlama eğitimini de anlatan Kalcı, “ Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Okulları’nda uygulanmaya başlayan “Kodlama Saati” çocukların küçük yaşlarda kodlama öğrenmesi amacıyla geliştirdiğimiz ‘Bilişimsel Düşünme’ projesi kapsamında planlanmış bir eğitimdir. Dört yaşından itibaren uyguladığımız “Kodlama Saati”, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyeleri, okul öncesi eğitim ve bilgisayar öğretmenleri ile birlikte geliştirilmiştir. Temel hedef, öğrencilerimizin algoritmik düşünme becerilerinin gelişimini sağlamaktır. Bu eğitimle çocuklarımızın bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmasını ve yaratıcı fikir oluşturarak bu fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır” dedi.

 

Bahçeşehir Koleji eğitimde iddialı

Robotik kodlamayı anaokulunda başlatan Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü’nde bulunan robotik kodlama sınıflarında öğrenciler hem kodlamayı öğreniyor hem de yeni robotlar yapıyor.

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25 Şub 2024 - 19:46 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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