Kent Mezarlığı’nın çevresi çöp dolu

Yakınlarının mezarlarına gittiklerinde gördükleri manzaranın üzücü olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Kent mezarlığının çevresi yıkık, dökük ve bakımsız. Bakımsızlıktan öte her yerde çöp yığınları var. Çöplerin içinde koltuk ve kanepe dahi var. Ölülerimize verilen değer gerçekten çok üzücü. Hatta hatırı sayılır paralarla alınan bu mezar yerlerine bakmamak doğru değil. Eğer bu çöpler izinsiz buralara dökülüyorsa o zaman dökenler bulunup mutlaka cezaları verilmeli. Hepimizin burada yakınları bulunuyor ve onların yattığı yere kimsenin saygısızlık yapmaması gerektiğini düşünüyoruz. İlgili belediyenin mutlaka konuyla ilgilenip gerekli temizlik çalışmalarını yapacağına inanıyoruz” dedi.