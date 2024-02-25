262 Towers’ta dış cephe kaplanıyor

SOSYAL MEDYADA ESPRİ KONUSUYDU

İnşaatı davalar nedeniyle bir türlü tamamlanamayan İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki 262 Towers için yeniden harekete geçildi. Kent kamuoyunun inşa sürecini yakından takip ettiği, vatandaşlar tarafından videosu çekilip ‘Sevdamız bu kuleler gibi yarım kaldı’ yazılarıyla sosyal medyada esprili şekilde paylaşımları yapılan 262 Towers projesinde çalışmalar başladı. 3 kuleden oluşan projede kaba inşaatı tamamlanan kulelerin dış cephesinde kaplama işlemleri devam ediyor.

CEZA KESİLDİ, KAYYUM ATANDI

2019’da inşası devam ederken İzmit Belediyesi tarafından ruhsatsız, kontrolsüz çalışma ve projeye aykırı imalatlardan ötürü mühürlenen projeye 98 bin 364 lira ceza kesilmişti. Bu gelişme sonrası proje ortakları arasında anlaşmazlıklar yaşanırken 262 Towers kuleleri yarım kaldı. Daha sonra projeye kayyum atanınca ortaklar bir araya gelip projeyi bitirme niyetinde olduklarını ifade ettiler fakat somut bir adım görülmedi. Projeden daire ve ofis satın alan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirirken nisan 2022’de yeniden çalışmalar başladı ama inşaat tamamlanmadı.

HEDEF 2024 SONU YA DA 2025 BAŞI

Uzun süre atıl kalan proje için 2023 yılıyla birlikte umutlar yeniden yeşerdi ve çalışmalar tekrardan başladı. 2023 yılının şubat ayıyla birlikte akıbeti belli olan proje için bugün 2024 yılı sonu ya da 2025 yılının başında ilk teslimatların yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda Kartepe tarafına bakan kulenin dış cephe kaplaması tamamlanmak üzere. İzmit yönündeki kulenin bir katında kaplama işlemi yapılmış, geri kalan bölüm ise Kartepe yönündeki kulede işlemlerin sona ermesinin ardından yapılacak. Ayrıca Yahya Kaptan Mahallesi tarafına kalan kulenin de inşa süreci başladı, bölgede bir de otopark inşa ediliyor.