Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

262 Towers’ta dış cephe kaplanıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

2018 yılında inşasına başlanan fakat yaşanan pek çok sıkıntı sebebiyle inşaatı tamamlanamayan 262 Towers projesinde yeniden hareketlilik başladı. 3 kuleden oluşan projede dış cephe kaplama işlemleri yapılıyor.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
262 Towers’ta dış cephe kaplanıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

SOSYAL MEDYADA ESPRİ KONUSUYDU

İnşaatı davalar nedeniyle bir türlü tamamlanamayan İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki 262 Towers için yeniden harekete geçildi. Kent kamuoyunun inşa sürecini yakından takip ettiği, vatandaşlar tarafından videosu çekilip ‘Sevdamız bu kuleler gibi yarım kaldı’ yazılarıyla sosyal medyada esprili şekilde paylaşımları yapılan 262 Towers projesinde çalışmalar başladı. 3 kuleden oluşan projede kaba inşaatı tamamlanan kulelerin dış cephesinde kaplama işlemleri devam ediyor.

CEZA KESİLDİ, KAYYUM ATANDI

2019’da inşası devam ederken İzmit Belediyesi tarafından ruhsatsız, kontrolsüz çalışma ve projeye aykırı imalatlardan ötürü mühürlenen projeye 98 bin 364 lira ceza kesilmişti. Bu gelişme sonrası proje ortakları arasında anlaşmazlıklar yaşanırken 262 Towers kuleleri yarım kaldı. Daha sonra projeye kayyum atanınca ortaklar bir araya gelip projeyi bitirme niyetinde olduklarını ifade ettiler fakat somut bir adım görülmedi. Projeden daire ve ofis satın alan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirirken nisan 2022’de yeniden çalışmalar başladı ama inşaat tamamlanmadı.

HEDEF 2024 SONU YA DA 2025 BAŞI

Uzun süre atıl kalan proje için 2023 yılıyla birlikte umutlar yeniden yeşerdi ve çalışmalar tekrardan başladı. 2023 yılının şubat ayıyla birlikte akıbeti belli olan proje için bugün 2024 yılı sonu ya da 2025 yılının başında ilk teslimatların yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda Kartepe tarafına bakan kulenin dış cephe kaplaması tamamlanmak üzere. İzmit yönündeki kulenin bir katında kaplama işlemi yapılmış, geri kalan bölüm ise Kartepe yönündeki kulede işlemlerin sona ermesinin ardından yapılacak. Ayrıca Yahya Kaptan Mahallesi tarafına kalan kulenin de inşa süreci başladı, bölgede bir de otopark inşa ediliyor.

# İzmit, sosyal, çalışma, ifade, Kartepe

25 Şub 2024 - 20:18 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.316.086 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

262 Towers’ta dış cephe kaplanıyor mask
262 Towers’ta dış cephe kaplanıyor
3 çeşit yemek 40 TL’ye sunulacak mask
3 çeşit yemek 40 TL’ye sunulacak
Mudanya'da 606 m² arsa mahkemeden satılıktır mask
Mudanya'da 606 m² arsa mahkemeden satılıktır
İnegöl'de 5.506 m² arsa üzerindeki atölye binası mahkemeden satılık mask
İnegöl'de 5.506 m² arsa üzerindeki atölye binası mahkemeden satılık
Kavşakta asansör ve merdiven inşa edilecek mask
Kavşakta asansör ve merdiven inşa edilecek
Yemekhane binasında güçlendirme yapılacak mask
Yemekhane binasında güçlendirme yapılacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL