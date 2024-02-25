Zafer Mutlu’dan Acurman’ın adaylığının düşürülmesi hakkında ilk yorum

ACURMAN’IN ADAYLIĞININ DÜŞÜRÜLMÜŞ OLMASI ŞAHSIMI ÜZMÜŞTÜR

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu sosyal medya hesabından Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Mutlu, Acurman’ın adaylığının düşürülmesi nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, şu paylaşımda bulundu:

“ CHP Başiskele belediye başkan adayı Sayın Anıl Acurman’ın İlçe seçim kurulunca adaylığının düşürülmüş olması şahsımı üzmüştür. Ancak bazı gazetelerden öğrendiğim kadarıyla Anıl beyin demeçlerinde adımın geçmesi beni ziyadesiyle üzmüştür . Benim de isteğim itirazın sonuçlanıp normal bir seçim yarışına devam etmektir. Ayrıca bu konuda aklıselim davranılması ve suizan dan uzak durulması en büyük temennimdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerini kullandı.