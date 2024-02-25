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Süleyman Soylu, Kocaeli'de konuştu: Tereddüt etmeyin ülkemiz iyi bir istikamette gidiyor

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Kocaeli Trabzonlular Derneği, Trabzon'un Kurtuluş Günü'nü kutlamasına katılan İçişleri eski Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Tereddüt etmeyin ülkemiz iyi bir istikamette gidiyor. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var" dedi.

Muhammet Emin Can
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Süleyman Soylu, Kocaeli'de konuştu: Tereddüt etmeyin ülkemiz iyi bir istikamette gidiyor mask
Süleyman Soylu, Kocaeli'de konuştu: Tereddüt etmeyin ülkemiz iyi bir istikamette gidiyor
Süleyman Soylu, Kocaeli'de konuştu: Tereddüt etmeyin ülkemiz iyi bir istikamette gidiyor
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Kocaeli Trabzonlular Derneği, Trabzon'un, düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıldönümünü Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'ndeki programla kutladı. Etkinliğe İçişleri eski Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu programın özel konuğu olurken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları ve dernek üyeleri katıldı.

Süleyman Soylu, Kocaeli'de konuştu: Tereddüt etmeyin ülkemiz iyi bir istikamette gidiyor

BAŞKAN İBRAHİMOĞLU 106'INCI YILINI KUTLADI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program halk oyunları ekibinin folklor gösterisi ve Trabzon konulu video gösterimiyle devam etti. Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun aşamalarını anlatırken, kurtuluşun 106'ıncı yılını kutladı. Konuşmalar sonrası Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği müzik ve horon gösterisi izleyenlerle buluştu. Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Keçiş programda Trabzon tarihi hakkında

Süleyman Soylu, Kocaeli'de konuştu: Tereddüt etmeyin ülkemiz iyi bir istikamette gidiyor

bilgi verdi.

Süleyman Soylu, Kocaeli'de konuştu: Tereddüt etmeyin ülkemiz iyi bir istikamette gidiyor

DERNEĞİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise konuşmasında, "Şükürler olsun, ülkemizin dört bir yanı destanlarla dolu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ben böyle bir program düzenlediği için derneğimizi tebrik ediyorum. Bu memleket sayısız lider yetiştirdi, kalabalıklar o liderin peşinden gitti. Milletimiz değerlerini sahip çıktığı sürece ülkemizin başına hiçbir şey gelmez. Allah bu programın gerçekleşmesinde emeği bulunan herkesten razı olsun" dedi.

Süleyman Soylu, Kocaeli'de konuştu: Tereddüt etmeyin ülkemiz iyi bir istikamette gidiyor

YAPTIKLARI BÜYÜK BİR İŞTİR

Süleyman Soylu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu ülke büyük bir ülke, burada Trabzon'dan buraya gelenlerin yaptığı büyük bir iştir. Şehirler hep kendi kültürü olsun ister, 'Hemşehri dernekleri öne çıksın mı?' diye tartışılır ama ben bunun doğru olmadığı kanaatindeyim çünkü dünyayı tek bir dine, tek bir topluma, tek bir kültüre ve insana döndürülmek isteniyor. Ülkemizde bu başarılamadığı için 15 Temmuz 'da millet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde darbe girişimine karşı durdu.

Süleyman Soylu, Kocaeli'de konuştu: Tereddüt etmeyin ülkemiz iyi bir istikamette gidiyor

KUVVETLENMEMİZ, GÜÇLENMEMİZ GEREKİYOR

Fatih, Yavuz, Kanunu-i kendi karakterlerini Trabzon' a yansımıştır. Bugün buradayız Allah hepimizden razı olsun. Hiç tereddüt etmeyin ülkemiz iyi bir istikamette gidiyor. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Gazze bizim için yeni bir mücadele, Karabağ bizim için bir acıydı ama o bölgede sorunu çözdük ve çapağı çıkardık. Biraz daha kuvvetlenmemiz ve güçlenmemiz gerekiyor, İsrail bir katliam yapıyor. Bize 'Gözünüzün önünde insan öldürürüz' diyor. İstanbul şehri bu milletin ecdadı tarafından feth edildi, biz de bu yolda gideceğiz. Bizim memleket güzel memleket. Trabzonlu olmaktan memnunum, gurur duyuyorum" 

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25 Şub 2024 - 20:39 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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