Millet bahçesine spor aleti istiyorlar

Millet bahçesinin çok güzel olduğunu ve özellikle yeşil alan taleplerini karşılayan bir yer olduğunu belirten bölge sakinleri, “Çok güzel olan millet bahçesinin içinde bir eksiğimiz var. O da spor aletleri konulmaması. Çok güzel yürüyüş ve koşu parkurlarının olduğu millet bahçesinin en büyük eksiği; kültür-fizik hareketlerini yapacak aletlerin olmaması. Bu bölgede yaşayan genç ve yaşlı sporseverler olarak millet bahçesinin bir bölümüne spor aletlerinin konulmasını istiyoruz. Bu eksiğin giderilmesi bizi çok mutlu edecektir. Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda gerekli çalışmayı yapacağına inanıyoruz” dedi.