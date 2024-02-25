AMATEM VE ÇEMATEM için tünelin sonunda ışık var

BEŞ YIL OLDU

Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapımı süren Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi’nin (ÇEMATEM) inşaatı tamamlandı ve sıra çevre düzenlemesine geldi. 5 yıllık aradan sonra bu yıl hizmete açılması beklenen iki kurumun çevre düzenleme işleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hafta başlayacak. Kafeteryasının inşa edildiği projenin uzun zamandır sorunu olan elektrik tesisatı da tamamlandı. İl Sağlık Müdürlüğü, iç donanımı satın almak için de çalışma yaptı.

ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

AMATEM ve ÇEMATEM projesi 2019 yılında başladı. Binaların kaba inşaat ve dış cephe çalışmaları tamamlandıktan sonra firma projeyi yarım bıraktı. 2022 yılında tekrar ihale edilen projenin 300 günde tamamlanması bekleniyordu. Ancak proje bir türlü bitirilemedi. Elektrik hattı ile ilgili yaşanan sıkıntının çözümü için hayırseverler devreye girdi ve Aracı ailesi elektrik sorununu çözdü. Elektrik meselesinin çözülmesi ile birlikte bu kez çevre düzenlemesi işine sıra geldi.

İL SAĞLIK’A DESTEK VERECEK

Büyükşehir Belediyesi, kendi kaynakları ile kurumun çevre düzenlemesi çalışmasını yapacak. Hastaların keyif alacağı bir alanın oluşturulması için ağaçlar ile bol yeşilliğin olduğu bir çevre düzenlemesi yapılacak. İlk etapta çevre düzenlemesinin ardından zamanla ÇEMATEM’in önünde bulunan alana futbol sahası da Büyükşehir tarafından yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadele edecek kurumun zamanla ortaya çıkacak ihtiyaçlarında İl Sağlık Müdürlüğüne destek de verecek.

MALZEME VE PERSONEL SORUNU DA ÇÖZÜLÜYOR

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, AMATEM ve ÇEMATEM’in iç tefrişatı için malzeme alımı yaptıklarını ve kısa zamanda malzemelerin de binalara yerleştirilmeye başlanacağını belirtti. Yatak, tıbbi cihaz, iç donanım eşyaları da geldikten sonra kurumların açılışı için kesin karar verilecek. Kuruluş zamanında Kocaeli Üniversitesi’nin işletmesi beklenen AMATEM ve ÇEMATEM’i İl Sağlık Müdürlüğü işletecek. Personel alımı da il içindeki personeller üzerinden tamamlanacak. Yeni atama olmayacak.

AMATEM ve ÇEMATEM’de tedavi gören bağımlıların yakınları ve sağlık personelinin yararlanacağı kafeterya binası da tamamlandı. Binanın içindeki tüm çalışma bitti ve açılışa hazır hale getirildi.

Çevre düzenlemesi için yüklenici firma, binanın önünde bulunan malzemelerin bir kısmını taşıdı. Büyükşehir Belediyesi binanın önündeki çamurun kuruması ile birlikte beton işini başlatacak ve ardından yeşillendirmeyi yapacak.