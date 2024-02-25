Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

AMATEM VE ÇEMATEM için tünelin sonunda ışık var

ABONE OL Google News Sayfamız

Yapımı 5 yıldır devam eden AMATEM ve ÇEMATEM binaları bitiyor. Elektrik işi tamamlanan binaların çevre düzenlemesini de Büyükşehir üstlendi. Binaların iç tefrişatı için İl Sağlık Müdürlüğü alım yaptı. Kurumlarda çalışacak personel konusu ise il içinde çözülecek, yeni atama yapılmayacak.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
AMATEM VE ÇEMATEM için tünelin sonunda ışık var mask
AMATEM VE ÇEMATEM için tünelin sonunda ışık var
AMATEM VE ÇEMATEM için tünelin sonunda ışık var
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BEŞ YIL OLDU

Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapımı süren Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi’nin (ÇEMATEM) inşaatı tamamlandı ve sıra çevre düzenlemesine geldi. 5 yıllık aradan sonra bu yıl hizmete açılması beklenen iki kurumun çevre düzenleme işleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hafta başlayacak. Kafeteryasının inşa edildiği projenin uzun zamandır sorunu olan elektrik tesisatı da tamamlandı. İl Sağlık Müdürlüğü, iç donanımı satın almak için de çalışma yaptı.

ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

AMATEM ve ÇEMATEM projesi 2019 yılında başladı. Binaların kaba inşaat ve dış cephe çalışmaları tamamlandıktan sonra firma projeyi yarım bıraktı. 2022 yılında tekrar ihale edilen projenin 300 günde tamamlanması bekleniyordu. Ancak proje bir türlü bitirilemedi. Elektrik hattı ile ilgili yaşanan sıkıntının çözümü için hayırseverler devreye girdi ve Aracı ailesi elektrik sorununu çözdü. Elektrik meselesinin çözülmesi ile birlikte bu kez çevre düzenlemesi işine sıra geldi.

İL SAĞLIK’A DESTEK VERECEK

Büyükşehir Belediyesi, kendi kaynakları ile kurumun çevre düzenlemesi çalışmasını yapacak. Hastaların keyif alacağı bir alanın oluşturulması için ağaçlar ile bol yeşilliğin olduğu bir çevre düzenlemesi yapılacak. İlk etapta çevre düzenlemesinin ardından zamanla ÇEMATEM’in önünde bulunan alana futbol sahası da Büyükşehir tarafından yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadele edecek kurumun zamanla ortaya çıkacak ihtiyaçlarında İl Sağlık Müdürlüğüne destek de verecek.

MALZEME VE PERSONEL SORUNU DA ÇÖZÜLÜYOR

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, AMATEM ve ÇEMATEM’in iç tefrişatı için malzeme alımı yaptıklarını ve kısa zamanda malzemelerin de binalara yerleştirilmeye başlanacağını belirtti. Yatak, tıbbi cihaz, iç donanım eşyaları da geldikten sonra kurumların açılışı için kesin karar verilecek. Kuruluş zamanında Kocaeli Üniversitesi’nin işletmesi beklenen AMATEM ve ÇEMATEM’i İl Sağlık Müdürlüğü işletecek. Personel alımı da il içindeki personeller üzerinden tamamlanacak. Yeni atama olmayacak.

AMATEM VE ÇEMATEM için tünelin sonunda ışık var

 

AMATEM ve ÇEMATEM’de tedavi gören bağımlıların yakınları ve sağlık personelinin yararlanacağı kafeterya binası da tamamlandı. Binanın içindeki tüm çalışma bitti ve açılışa hazır hale getirildi.

 

AMATEM VE ÇEMATEM için tünelin sonunda ışık var

Çevre düzenlemesi için yüklenici firma, binanın önünde bulunan malzemelerin bir kısmını taşıdı. Büyükşehir Belediyesi binanın önündeki çamurun kuruması ile birlikte beton işini başlatacak ve ardından yeşillendirmeyi yapacak.

# yeni, hafta, Büyükşehir, Kocaeli, çalışma

25 Şub 2024 - 21:29 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.316.086 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

262 Towers’ta dış cephe kaplanıyor mask
262 Towers’ta dış cephe kaplanıyor
3 çeşit yemek 40 TL’ye sunulacak mask
3 çeşit yemek 40 TL’ye sunulacak
Mudanya'da 606 m² arsa mahkemeden satılıktır mask
Mudanya'da 606 m² arsa mahkemeden satılıktır
İnegöl'de 5.506 m² arsa üzerindeki atölye binası mahkemeden satılık mask
İnegöl'de 5.506 m² arsa üzerindeki atölye binası mahkemeden satılık
Kavşakta asansör ve merdiven inşa edilecek mask
Kavşakta asansör ve merdiven inşa edilecek
Yemekhane binasında güçlendirme yapılacak mask
Yemekhane binasında güçlendirme yapılacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL