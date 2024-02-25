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İnşaatlar tehlike saçıyor

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İzmit Yeşilova bölgesinde yaşayan vatandaşların, bu bölgede yapılan bina inşaatlarının yollara verdiği zararla ilgili şikayetleri var.

İnşaatlar tehlike saçıyor mask
İnşaatlar tehlike saçıyor
İnşaatlar tehlike saçıyor
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İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin yeteri kadar denetim yapmadıklarını iddia eden vatandaşlar, “Yeşilova Mahallesi imara açıldıktan sonra müteahhitler yavaş yavaş binaları dikmeye başladılar. Ama bunu yaparken vatandaşların haklarını gasp ediyorlar. Bu konuda İzmit ve Büyükşehir Belediyesi zabıtalarına şikayetlerde bulunduk. Ama her seferinde bize bir bahane söylendi ve inşaat çalışmaları ile ilgili hiçbir önlem alınmadı.

BELEDİYELER DENETİM YAPMALI

İnşaat çalışmalarının yapıldığı yerlerde iş makineleri kaldırım ve altyapıya zarar veriyorlar. Kaldırımları kullanan iş makineleri yayaların trafik akışının olduğu yolda yürümelerine neden oluyor ve gerçekten ciddi trafik kazası riski atlatıyorlar. Bunları belediyelere bildirdiğimizde bize inşaat firmasının ismini soruyorlar. Biz firmanın ismini dışardan göremiyoruz. Gelip bakarlarsa zaten görecekler ama kimse gelip bakmıyor. Gelip bakmanın belediyenin görevi olduğunu söylediğimizde ise bizi azarlıyorlar. İzmit Belediyesi ruhsat verdiği inşaatı, Büyükşehir ise zarar gören malını denetlemiyor. Lütfen bu konuda daha dikkatli olunsun ve kamunun malına gelen zarara göz yumulmasın” dedi.

İnşaatlar tehlike saçıyor

 

İnşaatlar tehlike saçıyor

# HER, İzmit, Büyükşehir, trafik kazası, iddia

25 Şub 2024 - 21:32 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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