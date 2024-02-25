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31 bin Ukraynalı asker öldü

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Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

31 bin Ukraynalı asker öldü mask
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Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşta 2 yıl geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de basın toplantısı düzenleyerek devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldürüldü. Ne 300 bin ne de 150 bin. Ama yine de bu bizim için büyük bir kayıp” dedi.
Rusya'nın Ukrayna’nın savaştaki kayıpları hakkında verdiği yüksek sayılara itiraz eden Zelesnkiy, savaştaki yaralı asker sayısını açıklayamayacağını, çünkü bunun Rusya’ya yardımcı olacak bilgi olduğunu belirtti. Zelenskiy, ayrıca ülkesinin işgal altındaki bölgelerinde on binlerce sivilin öldürüldüğünü belirtti.

Ukrayna, en son 2022 Aralık’ta kayıplarına ilişkin açıklama yapmıştı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, 2022 Aralık’ta yaptığı açıklamada, savaşın başından o ana kadar 13 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini ifade etmiş, bugüne kadar başka bir açıklama yapmamıştı.

Rusya, savaştaki kayıplarını açıklamıyor

Rusya, gizli olarak sınıflandırdığı için kamuoyu ile savaştaki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmazken, ABD’li yetkililer Ukrayna’nın yaklaşık 70 bin asker kaybettiğini ve neredeyse bu sayının iki katı kadar askerin de yaralandığını tahmin ediyor.

Kaynak: İHA

# ifade

25 Şub 2024 - 21:51 - Dünya --- Okunma

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