Durak, yolu kilitliyor

Durağın yeri nedeniyle özel halk otobüsleri ve belediye otobüslerinin duraktan müşteri almak için durduklarında trafiği kilitlediklerini söyleyen vatandaşlar, “Toplu taşıma araçları durakta durduğunda özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafik kuyruğu Çenesuyu’na kadar uzanıyor. Bu durak mevcut yerinden alınıp biraz geriye konulursa o zaman bu sorun çözülecek. Bu konuda belediyenin bir çalışma yapmasını istiyoruz. Çünkü trafik çok sıkışıyor ve gerçekten yoğun saatlerde burası çekilmez oluyor” dedi.