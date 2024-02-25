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“Gazze'de ateşkes anlaşması hala müzakere aşamasında”

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze Şeridi’nde yapılması muhtemel olan ateşkes anlaşmasının hala müzakere aşamasında olduğunu söyledi.

“Gazze'de ateşkes anlaşması hala müzakere aşamasında” mask
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 142 gündür devam ederken, Gazze Şeridi’nde ateşkes için müzakereler devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD basınına yaptığı açıklamada, İsrail, Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze Şeridi’nde geçici bir ateşkes anlaşmasının "temel hatları" üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi. Gazze Şeridi’nde yapılması muhtemel olan ateşkes anlaşmasının hala müzakere aşamasında olduğunu açıklayan Sullivan, Katar ile Mısır'ın Hamas'la dolaylı görüşmeler yapması gerekeceğini söyleyerek, "Bu çalışma sürüyor. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde bu konuda gerçekten kesin ve nihai bir anlaşmaya varılabilecek bir noktaya gelebiliriz" dedi.
İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden'ı Refah’a yönelik askeri harekata ilişkin plan konusunda henüz bilgilendirmediğini aktaran Sullivan, "Sivilleri korumaya yönelik bir plan olmadığı sürece Refah operasyonunun devam etmemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Mısır medyası tarafından yayınlanan haberlerde, İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı saldırıların sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin Katar’ın başkenti Doha’da yeniden başladığı kaydedilmişti. Mısır, Katar, ABD ve İsrailli uzmanlardan oluşan heyet ile Hamas temsilcilerinin Doha’da bir araya geldiği aktarılmıştı. Mısırlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, müzakerelerin Fransa’nın başkenti Paris’teki görüşmelerin devamı niteliğinde olduğu ve bir sonraki toplantının Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirileceği bildirilmişti.

# çalışma

25 Şub 2024 - 22:20 - Dünya --- Okunma

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