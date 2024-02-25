Gebzespor otobüsünün Serdar’da ne işi var?

Aracın adeta sokaklarına terk edildiğini belirten vatandaşlar, “Otobüslerin sokak aralarına park etmesinin yasak olmasına rağmen Gebzespor arabası bizim sokağımızı günlerdir işgal ediyor. Sanki araç burada terk edilmiş. Gebze nerede İzmit Serdar Mahallesi nerede? Bu araç neden buraya park edilmiş anlamak mümkün değil. Aracın kaldırılmasını talep ediyoruz. Otobüslerin park yasağının burası için de uygulanmasını istiyoruz” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Trafik - Apartmanin onu gozukuyor buyuk ihtimal sizlerde kadirima park ediyorsunuz.orayi gasp etmisiniz.ilk once kendinize bakin sonra baskalarina bahane bulun
Kartepeli - Bu vatandas kimse hep ayni balkondan cekiyor resimleri.sen arabani park edicende millet park etmeyecekmi.kendini trafik polisimi zannediyon anlamadik.sokaklari kendi maliniz gibi gormekten vazgecin.daire aldin diyede sokagi satin almadin kusura bakma vatandas
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.