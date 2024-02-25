Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
25 Şub 2024 - 22:40- Perde Arkası G:

Gebzespor otobüsünün Serdar’da ne işi var?

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Serdar Mahallesi Sedat Sanbay Sokak’ta bulunan kültür merkezinin önünde Gebzespor otobüsü yaklaşık iki haftadır park etmiş durumda.

Gebzespor otobüsünün Serdar’da ne işi var? mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Aracın adeta sokaklarına terk edildiğini belirten vatandaşlar, “Otobüslerin sokak aralarına park etmesinin yasak olmasına rağmen Gebzespor arabası bizim sokağımızı günlerdir işgal ediyor. Sanki araç burada terk edilmiş. Gebze nerede İzmit Serdar Mahallesi nerede? Bu araç neden buraya park edilmiş anlamak mümkün değil. Aracın kaldırılmasını talep ediyoruz. Otobüslerin park yasağının burası için de uygulanmasını istiyoruz” dedi.

 

# İzmit, araç, Gebze

25 Şub 2024 - 22:40 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.316.086 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Trafik - Apartmanin onu gozukuyor buyuk ihtimal sizlerde kadirima park ediyorsunuz.orayi gasp etmisiniz.ilk once kendinize bakin sonra baskalarina bahane bulun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 23:45
01

Kartepeli - Bu vatandas kimse hep ayni balkondan cekiyor resimleri.sen arabani park edicende millet park etmeyecekmi.kendini trafik polisimi zannediyon anlamadik.sokaklari kendi maliniz gibi gormekten vazgecin.daire aldin diyede sokagi satin almadin kusura bakma vatandas

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 23:43

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Millet bahçesine spor aleti istiyorlar mask
Millet bahçesine spor aleti istiyorlar
Kent Mezarlığı’nın çevresi çöp dolu mask
Kent Mezarlığı’nın çevresi çöp dolu
5 Nolu Kooperatif genel kurul yapacak mask
5 Nolu Kooperatif genel kurul yapacak
Kaldırımlar otopark oldu mask
Kaldırımlar otopark oldu
Gazi Mustafa Kemal Caddesi ile ilgili çok şikayet var mask
Gazi Mustafa Kemal Caddesi ile ilgili çok şikayet var
Çocuklar bu yoldan okula gidiyor mask
Çocuklar bu yoldan okula gidiyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL