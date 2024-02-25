Gebzespor otobüsünün Serdar’da ne işi var?

Aracın adeta sokaklarına terk edildiğini belirten vatandaşlar, “Otobüslerin sokak aralarına park etmesinin yasak olmasına rağmen Gebzespor arabası bizim sokağımızı günlerdir işgal ediyor. Sanki araç burada terk edilmiş. Gebze nerede İzmit Serdar Mahallesi nerede? Bu araç neden buraya park edilmiş anlamak mümkün değil. Aracın kaldırılmasını talep ediyoruz. Otobüslerin park yasağının burası için de uygulanmasını istiyoruz” dedi.