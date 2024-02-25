2 yıldır Telekom’un gelmesini bekliyorlar

Çekilen kablo açık halde bırakılmış ve herhangi bir fiber dağıtım kutusu takılıp internet dairelere dağıtılmadan öylece bırakılmış. Apartman sakinleri iki yıldır Telekom’u bekliyor. Açıkta bırakılan fiber optik kabloların apartman sakinlerinin güvenliğini tehlikeye attığını ve görsel açıdan sorun teşkil ettiğini belirten vatandaşlar, kabloların ya kaldırılmasını ya da dağıtım kutusunun takılmasını istiyor. Apartman sakinleri, “Biz fiber internete kavuşmak için 2 yıldır Türk Telekom ekiplerinin zahmet edip apartmanımıza gelip sorunu çözmelerini bekliyoruz. Konuyla ilgili kurum ile yaptığımız hiçbir görüşmeden netice alamadık” dedi.