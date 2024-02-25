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25 Şub 2024 - 23:14- Siyaset G:

CHP, Hürriyet için Acurman'a kumpas kurdu

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CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesi ile şoke eden bir detay ortaya çıktı.

CHP, Hürriyet için Acurman'a kumpas kurdu mask
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesi ile şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Bağımsız Kocaeli’nin haberine göre, Acurman’ın ilçe başkanı olduğuna dair itirazı CHP Kartal üyesi bir şahıs yapmış.

CHP kulislerinde dolaşan iddiaya göre CHP Genel Merkezi’nden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e Acurman’ın adaylığı düşürülmeden hemen önce, “Saadet Partisi ile olan ittifak işini hallettik” konulu bir telefon gelmiş…

Siyaset kulislerine bomba gibi düşen iddiaya göre Anıl Acurman’ın adaylıktan düşürülme işini CHP Genel Merkezi organize etmiş. İlçe örgütünün bütün detaylarına hakim olan CHP Genel Merkezi, Saadet Partisi ile kapalı kapılar ardında devam eden ittifak görüşmelerinde sonuca varmış.

Buna göre; Başiskele’de CHP’nin adayı düşürülecek, İzmit’te de Saadet Partisi adayı çekilerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e destek verecek. Söz konusu ittifak kararı sonrasında CHP Genel Merkezi Kocaeli’de hiç kimse ile irtibat kurmadan Kartal İlçe Örgütü üyesi M. D. isimli bir vatandaş üzerinden işlemleri başlatmış.

Aslen Erzincanlı olan, İstanbul’un Kartal ilçesinde ikamet eden M. D. aldığı talimat sonrasında İzmit’e gelerek Yahya Kaptan Mahallesi’nde yer alan Başiskele İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuş.

Söz konusu itirazınca M.D., Anıl Acurman’ın halen ilçe başkanı iken belediye başkan adayı gösterildiğini ve bu sebeple adaylığının düşürülmesi gerektiğini belirtmiş.

Aralık ayında ilçe başkanlığından istifa eden Anıl Acurman’ın bu istifa tarihinden sonra seçmen listeleriyle ilgili ilçe seçim kuruluna yaptığı itirazı da dosyasına ekleyen M.D.,  Acurman’ın bu evrakı ilçe başkanı sıfatıyla imzaladığını, karar defterine istifası yazılmasına rağmen ilçe başkanlığı sıfatıyla çalışmalarına devam ettiğini belirtmiş.

CHP’lilerde merak uyandıran M. D.’yle ilgili çok fazla bir detay bilinmiyor.

CHP Başiskele İlçe Örgütü’yle ilgili bütün detaylara hâkim olan M.D.’ye bu bilgilerin genel merkez tarafından iletildiği, genel merkezin organizasyonuyla Anıl Acurman’ın başkanlığının düşürüldüğü düşünülüyor.

Söz konusu iddialar doğru ise önümüzdeki günlerde Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu görevinden istifa edecektir.

Sinan Yolcu’nun istifası sonrasında Başiskele’de CHP’nin Saadet Partisi adayı Zafer Mutlu’yu, İzmit’te de Saadet Partisi’nin CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i desteklemesine kesin gözle bakılıyor.

Partisinin görevini geri çevirmeyen, 4 gün gibi kısa bir sürede hem sosyal medyada hem de kent kamuoyunda ses getiren bir propaganda süreci yaşayan Anıl Acurman yarın projelerini tanıtacağı bir lansman toplantısı organize edecekti.

Bu toplantının ertelenmesi, il seçim kurulu kararına göre yeniden organize edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Bağımsız Kocaeli

# İzmit, Kocaeli, başkan, CHP Başiskele, ilçe, seçim, Başiskele

25 Şub 2024 - 23:14 - Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Şirintepeli - Kendi aralarında birbirlerini yiyorlar beter olsunlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 23:45

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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