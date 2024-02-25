İbrahim amca 2 yıldır çözüm arıyor

Gece 03.30’da meydana gelen yıkımın ardından duvarın birinci katta bulunan evine doğru yıkıldığını söyleyen Paşaoğlu; evinde zarar oluştuğunu, komşusunun bu zararı ödemediği gibi kamu kurumlarının da kendisine sahip çıkmadığını söyledi. Paşaoğlu, “İstinat duvarının yıkılmasının ardından eve su girdi ve rutubet oluştu. Nem ve rutubet nedeniyle evimde ağır bir koku var. Artık kokudan eve giremez hale geldim.

HAKKIMI ARIYORUM

Komşum, istinat duvarını ortak yapmamızı istiyor. Ben neden onun istinat duvarını yapayım? Zaten yapacak durumum da yok. Konu ile ilgili Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi’ne başvuruda bulundum. Ama belediyeler bana herhangi bir dönüş yapmadı. Ayrıca CİMER’e yazdım. Benim durumum olmadığı için evimi kurtaramıyorum. Oluşan zararım her geçen gün büyüyor. Bu konuda belediyelerin bana yardım etmesini bekliyorum. Ben haklı bir mücadele veriyorum. Hakkımı her mercide aramaya devam edeceğim” dedi.