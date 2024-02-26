Çöpler sokağa taştı

Vatandaşlar her gün sokaklarındaki çöplerin alınmaması ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor. Ancak biz en fazla sıkıntı olan yerleri artık seçerek yazmak zorunda kalıyoruz. Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi Yakut Sokak Çıkmazı’nda bulunan çöp konteynerleri günlerdir temizlenmiyor. Dolan iki konteynerden çöpler artık sokağa taştı. Sokak hayvanlarının da parçaladığı çöpler kötü görüntü dışında adeta mikrop yuvası oldu. Bölge sakinleri durumu rezillik olarak değerlendirilirken, çöplerin bir an önce alınmasını talep etti. Vatandaşlar, “Şehrin merkezinde bu görüntüler gerçekten çok kötü. Artık çöplerimizin düzenli temizlenmesini istiyoruz” dedi.