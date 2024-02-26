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Bir suç örgütü daha çökertildi: 16 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da "Gülbaharlar" suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da içerisinde bılunduğu 16 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.

Bir suç örgütü daha çökertildi: 16 gözaltı mask
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Organize suç örgütleriyle mücadeleye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Şanlıurfa'da "Gülbaharlar" suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.

Operasyon sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu.

Kaynak: NTV

# ali yerlikaya, suç örgütü, İstanbul, sosyal

26 Şub 2024 - 08:58 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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