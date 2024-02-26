İzmit'in sevilen esnafı yaşamını yitirdi

İzmit Fethiye Caddesi’nde bir zamanlar herkesin uğrak yerlerinden olan ‘Ozan Video’nun sahibi olan Nazım Kurt, yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Ozan Kurt’un babası Nazım Kurt herkes tarafından sevilip, saygı duyulurken, ölümü üzüntü yarattı. Nazım Kurt’un cenazesi bugün İzmit Fevziye Camii’nde öğle kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Orcinal İzmit Lı - Ozan video,denince 18 li yaşlarım ve izmit aklıma geliyor,su gibi akıp gitti yıllar,bir zamanlar izmitin içinden geçen tren gibi,ah kıymeti bilinmeyen güzel yıllar,Abim ve değerli esnafımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.