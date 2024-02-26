İzmit'in sevilen esnafı yaşamını yitirdi

İzmit Fethiye Caddesi’nde bir zamanlar herkesin uğrak yerlerinden olan ‘Ozan Video’nun sahibi olan Nazım Kurt, yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Ozan Kurt’un babası Nazım Kurt herkes tarafından sevilip, saygı duyulurken, ölümü üzüntü yarattı. Nazım Kurt’un cenazesi bugün İzmit Fevziye Camii’nde öğle kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ