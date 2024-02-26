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26 Şub 2024 - 09:01- Ekonomi G:

Emeklinin bayram ikramiyesi meclise geliyor

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Emeklinin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na geliyor. Emeklinin bayram ikramiyesini, yüzde 50 artışla, 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaracak maddeyi de içeren 8. Yargı Paketi, yeni haftada Genel Kurul’da ele alınacak.

Emeklinin bayram ikramiyesi meclise geliyor mask
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Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, yeni haftada TBMM’de Genel Kurul gündemine gelecek. Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak olan Genel Kurul’da gündemin ilk sırasında 8. Yargı Paketi olacak.

Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye ramazan ve kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselecek.

YARGI ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

8. Yargı Paketi ayrıca yargılama süreçlerine yeni düzenlemeler getirecek.

Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

DEPREM BÖLGESİNDE SANAYİ ALTYAPISINA YÖNELİK DESTEĞİN SÜRESİ UZATILACAK

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak.

Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

# yeni, meclis, para, deprem, TBMM

26 Şub 2024 - 09:01 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Sanberk 41 - Sabah akşam aynı haber sanki verilen para bir maaş gibiymiş 1 kg tatlı alsanız ,iki kişi bir akşam iftar yemeğini karşılamaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 11:14
04

Yahya Kaptan - EMEKLİNİN BEKLENTİSİ, MİNİMUM: 5.000 TL...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 10:45
03

Pomak - Çok büyük artış var gibi yüzde 50 diye yansıtmayın.yılda 2 defa veriliyor herşey yüzde 200 ve daha fazla arttı.en azı 5 bin olmalı (yetersiz ama fazlasına kalpleri dayanmaz)Ramazanda verilmeli ki soframıza katkısı olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 10:25
02

Vatandaş - Bizi açlığa mahkum edenler hepinizi Allaha havale ediyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 10:24
01

Vatandaş Rıza - Vicdansız zalimler hırsızlar .hepiniz milletin rızkını çalan hırsızlarsınız

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 26 Şubat 09:32
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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