Kocaeli’de bu hafta hava nasıl olacak?

Kocaeli’de yeni haftada Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık bekleniyor. Bugün Marmara genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kocaeli’de Pazartesi bulutlu 19 derece bulutlu, salı günü 18 derece parçalı bulutlu, Çarşamba 18 derece parçalı bulutlu, perşembe 21 derece güneşli, cuma 19 derece parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.