Kocaeli’de bu hafta hava nasıl olacak?

Kocaeli’de yeni haftada Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık bekleniyor. Bugün Marmara genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kocaeli’de Pazartesi bulutlu 19 derece bulutlu, salı günü 18 derece parçalı bulutlu, Çarşamba 18 derece parçalı bulutlu, perşembe 21 derece güneşli, cuma 19 derece parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi