Suç örgütüne operasyonda 11 tutuklama, lideri serbest kaldı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Kafes 39’ operasyonu kapsamında Gebze’de liderliğini Uğur Özgen’in yaptığı organize suç örgütüne yönelik 13 Şubat günü Ocak'ta operasyon düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonda çete lideri Uğur Özgen’in de aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda isimleri geçen 3 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde oldukları belirlendi. Operasyonda 18 adet tabanca, 4 adet tüfek, 1349 adet mermi, 17 adet tüfek kartuşu, 11 adet şarjör, 15 adet kılıç, sustalı bıçak ve kesici alet, 1 adet lazer silah aparatı, 175 bin 920 lira, 5 bin 765 dolar, 2 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 11'i tutuklandı. Çete lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Uğur Özgen ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.