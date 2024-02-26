Emekli promosyonlarında geri sayım başladı: Son tarih 29 Şubat

Yeni dönem emekli maaşlarının belli olmasının ardından ocak ayı itibarıyla bankalar promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. Pek çok banka kampanyalarını duyurarak maaşını kendi bünyesine taşıyacak olan emeklilere cazip fırsatlar sunuyor.

Yeni banka seçimi yapmak isteyen, halihazırda bir banka ile sözleşmesi bulunan ancak yüksek bir promosyon ödemesi almaya ihtiyacı olan emekliler için son gün 29 Şubat. Yüksek promosyon ödemesi yapan bazı bankalar 29 Şubat tarihine kadar başvuru alıyor. Peki şu anda bankalarda en yüksek promosyon ödemeleri ne kadar? Kredi ve kredi kartı borcu olan emekliler de banka değiştirebiliyor mu?

Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Banka promosyonları maaşlar üzerinden verilen bir nema diyebiliriz. Banka üzerinden alınan maaşlar bankalara kurumlar tarafından daha önce yatırılıyor. Örnek vermek gerekirse Emekli Sandığı’ndan maaş alacak kişilere maaşlar 2-3 gün öncesinden yatırılıyor. 2-3 gün bankada nemalandığı için bankalar gelir elde ediyor. Bunu da kendi müşterilerine bir kısmını geri veriyor diyebiliriz.

‘BAZI İŞLETMELER BUNU ÇALIŞANINA VERMİYOR’

Özel şirketlerde eğer toplu bir şekilde maaşlar banka üzerinden yatırılırsa ve belli bir sayı üzerinde çalışanı varsa çalışanlarına banka promosyonu verebiliyor. Bazı işletmeler bunu çalışanına vermeyip kendisine alabiliyor. Bu çalışanın hakkıdır diyebiliriz.

Emeklilerin zamlı maaşlarının belli olmasının ardından bankalar promosyon yarışına girdiler. Emekliler e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde eski anlaşmasını iptal edip yeni bir banka ile anlaşabilir. Daha öncesinde banka banka gezip kimin daha fazla verdiğini öğrenmesi gerekir. Sadece promosyon değil bedava puanlar, harcamalar gibi bankalar kampanya yapıyor olabilir. Burada 10 bin TL ile 15 bin TL arasında promosyonlar değişiyor diyebiliriz.

PROMOSYON TUTARLARI DAHA DA ARTAR MI?

Bankalarda promosyon tutarları daha da artabilir. Emekli maaşları arttıkça promosyonlar da artıyor. Emekli maaşlarına yüzde 49.25 artış oldu ve bankalar daha fazla promosyon vermek için yarışa girmeye başladı.

‘DAHA YÜKSEK PROMOSYON İÇİN BANKA DEĞİŞTİRMELİLER’

Emekliler sözleşmede bitmeden önce daha yüksek promosyon almak için banka değiştirebilirler. E-Devlet'e girip kendi ödeme aldıkları bankayı değiştirebilirler. Daha önce almış olduğu ödemeleri geri iade etmek zorundalar. Daha sonra yeni bankaya geçebilirler.

KREDİ VE KREDİ KARTI BORCU OLANLAR PROMOSYON İÇİN BANKA DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar promosyon için banka değiştirebilirler, burada bir engel yok. Kredi alırken emekli maaşını ‘buradan almak’ şartıyla bir anlaşma yapıldıysa bu nedenle banka ile görüşmek gerekiyor. Herhangi bir şekilde kredi ve kredi kartı borcu olanlar banka değiştiremez diye bir şart yok.”

İŞTE BANKA BANKA PROMOSYON TUTARLARI

ING: 10 Ocak 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) kapsamında emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

İŞ BANKASI

1 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

YAPIKREDİ

3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.

GARANTİ BANKASI

1 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere maaşını Garanti Bankası’na taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus veriliyor. Toplamda 8500 TL promosyon ödemesi alınmış oluyor.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı kapsamında emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 10.000 TL’ye varan promosyon verilecek. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip- para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecek.

DENİZBANK

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 5.000 TL promosyon ödemesi alıyor.

VAKIFBANK

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL promosyon veriliyor.