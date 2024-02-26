Kira fiyatlarında yükseliş sürüyor... Yeni adım ne olabilir?

Satılık konutta fiyat düştü. Ancak kira fiyatlarında yükseliş sürüyor. Bu yükselişte bir diğer faktör artan nüfus oldu. Piyasanın normale dönmesi için yeni adımların atılması bekleniyor.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Koçak konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Konut fiyatlarıyla ilgili tek çare enflasyonun düşürülmesi. Arzı arttırmak gerekiyor. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili konuşulmuştu. Yeni konutlarla sadece kiralamaya yönelik devlet elinde konutlamalar yapılabilir. Daha uygun kiraya konutlar verilebilirse, bu ister istemez diğer konutlara da yansıyacaktır.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK KİRA FİYATLARINDA NE KADAR ETKİLİ OLUR?

Kentsel dönüşümü yerinde dönüşüm olarak konuşursak fiyatları arttırmaya yönelik etkisinin olacağını söyleyebiliriz. 20 dairelik binayı yerinde dönüştürdüğünüz zaman bu ister istemez 20 adet kiralık daire ihtiyacını doğuruyor. Eğer bunu bir mahalleye yayarsanız binlerce kiralık konuta ihtiyaç olacaktır. Bu yüzden rezerv stokları düşünüldü. Evi yerinde dönüşecek vatandaşları 1 yıllık veya 2 yıllık inşaat süreci boyunca konutlara taşımaya yönelik çalışma düşünüldü.

Kaynak: CNNTURK