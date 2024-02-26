Borsa ve gram altında yeni hedef!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 9400 puan seviyesinin üzerine çıksa da burada kalıcılık sağlayamadı. Gram altın ise cuma günü 2038 lira ile tarihi rekor kırdı. Şubat ayının ortalarından itibaren mevduat faizlerindeki yükseliş de dikkat çekiyor.

Peki şu anda mevduat, borsa ve altından hangisi daha cazip? Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Baydar, sert yükselişin ardından gram altın ve borsa için yeni hedef seviyeleri açıkladı. İşte detaylar...

ALTINDA YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?

Ekonomist Hikmet Baydar’ın konuşması şu şekilde: “Ons altın grafiğine baktığımızda aşağı sinyallerin sona erdiğini görüyoruz. Cuma günü 2016 dolardan 2041 dolar seviyelerine kadar yükseldi. İçeride dolar 31.00 TL seviyelerine yükselince gram altın her ikisinin de etkisiyle yükseldi.

‘YÜKSELİŞLER DAHA KOLAY GERÇEKLEŞEBİLİR’

Önümüzde yerel seçimlerin olması, seçimden sonra dövizin yükseleceğine yönelik yapılan spekülasyonlar da alımı tetikleyen diğer unsurlar. Şimdilik teknik olarak da yukarı sinyalleri verdiğinden yükselişler daha kolay gerçekleşebilir. Çünkü son yükseliş aşağı sinyallerini bitirecek kadar güçlü gelmişti.

‘BORSADA SERT ALIM POTANSİYELİ ARTIYOR’

Dolar bazında bakarsak 9412 puan seviyelerinin kritik olduğunu daha milliyet.com.tr'ye yaptığım açıklamalarda söylemiştim. Cuma günü 9416 puan seviyesi test edilmiş olsa da geçtiğimiz hafta defalarca 9400 seviyeleri denenmiş ancak üzerinde kapanış sağlanamamıştı. Direncimiz hala geçerli ancak hemen üzerine kapanış yaptığında sert alımların gelme potansiyeli de artıyor.

‘YABANCI GİRİŞİ ARTABİLİR’

Çünkü 9412 üzeri kapanış direnç kırılıyor izlenimi verecektir. Şimdilik hala yukarı sinyalleri devam ediyor. Ayrıca gri listeden çıkmaya yakınız tarzında açıklamalar var. Bu durumda yabancı girişi artabilir.

BORSADA YENİ TAHMİN

BIST 100 endeksi yeni bir olumsuz gelişme olmazsa 9592 puana kadar zorlanmadan çıkabilecek durumda.

GRAM ALTIN İÇİN 15 GÜNE DİKKAT! İŞTE YENİ HEDEF SEVİYE

Ons altında 2080 dolar seviyelerine kadar kısa vadede bir çıkış söz konusu olduğuna göre dolar/TL’nin gevşemediği takdirde, gram altında 15 iş günü içerisinde 2100 lira seviyelerine doğru hareketlenme görebiliriz.

BORSA, ALTIN VE MEVDUAT! HANGİSİ DAHA CAZİP?

Borsa, altın ve mevduat birbirinden ayrı üç farklı yatırım aracı. Borsada risk var ve dolayısıyla getiri beklentisi de daha yüksektir. Mevduat faizleri gelen yabancı talebine istinaden yeterli seviyede olsa da borsaya rakip değil. Mevduat faizi eğer hedeflenen enflasyon tutarsa, hedef enflasyona göre paranın reel seviyesini koruyabilecek seviyede gibi görünüyor.

Jeopolitik riskler ve ABD’nin doları bir yaptırım aracı gibi kullandığı sürece altın kazandırmaya devam edecek gibi duruyor.”

Kaynak: Milliyet