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Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak

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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında 26 Şubat 2024 Pazartesi günü Kocaeli’nin 6 ilçesinde elektrikler kesilecek.

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SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 26 Şubat 2024 Pazartesi günü Kocaeli’nin Kandıra, Gölcük, Kartepe, Körfez, Başiskele, Çayırova ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:

56893KOCAELİKANDIRAALEFLI, ALEFLİALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER26.02.202409:0015:30
56935KOCAELİGÖLCÜKHAMIDIYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SIYRETIYE, SİYRETİYEKARAKAS, MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER26.02.202409:0017:00
57072KOCAELİKARTEPEARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMEŞEAKDEMIR, ALADAĞ SK., ALİM SK., ATALAR SK., BAGDAT, BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BESIK, BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BORA, BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇAMLI, ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DUT SK., DÜZLER, ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., GAZI CD., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., HARMAN SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HÜNER SK., IZMIT., İLKBAHAR SK., İSKENDER SK., İZMİT.. CD., KAMAN SK., KANARYA, KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KULELI, KURTBEY, LAÇİN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NESİL SK., NIDA, OYA SK., ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., SAKİN SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SİMGE SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., YAGCILAR, YAVUZ SULTAN SELIM, YEŞİLYURT SK., YURDUM26.02.202409:0017:00
57076KOCAELİKARTEPEARSLANBEY, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., BİBERYA SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KARTOPU SK., KAYIN SK., KISMET SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SEDEF SK., SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZENCEFİL SK.26.02.202409:0014:00
57104KOCAELİKANDIRAAKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, ÇAMKONAKKADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KEFKEN, KEFKEN CD., POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER26.02.202409:0015:30
57131KOCAELİKARTEPEDERBENTASIR SK., AYAZKÖY SK., AYBASTI SK., GEVREK SK., GÜNEYSU SK., ILGAZ SK., İNCİR. SK., KADIOGLU, KADIOĞLU SK., KARASU SK., KIRGIZLAR SK., LEVENT SK., MİROĞLU CD., SIRAT SK.26.02.202409:0017:00
57149KOCAELİKÖRFEZALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER26.02.202409:0017:30
57178KOCAELİBAŞİSKELEALTINKENT, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ1. SK., 12. SK., 13. SK., 16., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 23. SK., 29 EKİM CD., 6. SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, KUZU, KUZU SK., NEŞE SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK.26.02.202409:0017:00
57312KOCAELİKARTEPEHAVLUBURUN, KURTDERE, UZUNTARLA302. SK., 319. SK., 323. SK., 326. SK., 328. SK., 330. SK., 332. SK., 333. SK., 345. SK, 346. SK, 347. SK, 348. SK, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İZMİT CD., SULTAN BEYAZIT CD., TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER26.02.202409:0015:00
57325KOCAELİÇAYIROVAAKSE, EMEK416/1. SK., 416/2., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 422/3. SK., 69., 69. SK.26.02.202409:0017:00

Kaynak: HABER MERKEZİ

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26 Şub 2024 - 09:40 - Gündem --- Okunma

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