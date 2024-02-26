Erenlerspor’da keyifler yerinde

KIRAN KIRANA ÇİFT KALE

2. Küme C Grubu’nda mücadele eden ve 1. Küme yoluna emin adımlarla ilerleyen İzmit Erenlerspor, takım içindeki birlik ve beraberliğini günden güne artırıyor. 8 takımın mücadele ettiği C Grubu’nda Selanikspor’un ligden çekilmesi ile haftayı 3 puanla bitiren Erenlerspor, bu boşluğu çok iyi değerlendirdi. Takım, hafta sonu kıran kırana geçen çift kale idmanı yaptı.

FUTBOLCULARA DESTEK

Takımın idmanlarını yaptığı ve iç saha olarak kullandığı Bağçeşme’deki Ali Osman Topal Stadı’nda Pazar günü gerçekleşen çift kale idmanına, takımın sponsoru Neva Restorasyon sahibi Davut Yağız da katıldı. Takımın ve futbolcuların yanında olduğunu belirten Davut Yağız, Erenlerspor’un 1. Küme’ye çıkacağına inandığını belirtti.

HEDEF YENİDEN 1. KÜME…

Takımın sahibi ve teknik direktörü Ahmet Birinci de Davut Yağız’ın bu sürpriz ziyaretinden memnun olduklarını belirterek, “Takımımızda bu yıl muhteşem bir birliktelik var. Takım içinde abi-kardeş ilişkisi beni çok mutlu ediyor. Hedefimiz yeniden 1. Küme ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Kısıtlı imkanlarla başarıya ulaşıp adımızdan söz ettireceğiz. Takımımıza verilecek desteklere açığız” dedi.