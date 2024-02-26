Astronot Gezeravcı İTÜ’de ders verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
"Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ’de ders verecek." ifadesini kullandı.
Öte yandan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İTÜ'de yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Sektör Kampüste' programı kapsamında ‘Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering’ adlı dersi çevrim içi olarak üniversitemizde verecek."
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.