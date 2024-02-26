Cami dernekleri Aygün’ün konuğu oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareye verdiği önem doğrultusunda bu kez ilçedeki cami dernek yöneticileri ile bir araya geldi. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin ve Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin de katıldı. Programa katılımları dolayısıyla cami dernek temsilcilerine teşekkür eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beş yıllık süreçte hizmete sundukları projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: BÜLTEN