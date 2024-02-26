Gülerevler Camii´nde sabah namazı buluşması

Derince’de pazar günleri her hafta farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşmalarına bu kez Çınarlı Mahallesi’nde yer alan Gülerevler Camii ev sahipliği yaptı. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte organize ettiği sabah namazı buluşmasına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Hep birlikte kılınan sabah namazının ardından dualar ve sohbetlerle devam eden program ikramların ardından noktalandı.

Kaynak: BÜLTEN