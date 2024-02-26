Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Teknoloji Bilim

Sahibinden 20 bin liraya satılık ses

ABONE OL Google News Sayfamız

Ses sanatçısı olsun ya da olmasın birçok kişi seslerini yapay zekâ şirketlerine satıyor.

Sahibinden 20 bin liraya satılık ses mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sesler, reklam, e-kitaplar, eğitim videoları, sigorta, bankacılık, e-ticaret gibi ortamlarda sesli yanıt sistemlerinde kullanılıyor.

Ses satma alanında fiyatlar da 3000 ila 20 bin TL arasında değişiyor. Sıradan birinin sesi 1000 ila 5000 TL arasındayken ünlü birinin sesi ise 20 bin TL üzerinden satın alınabiliyor.

ÜNLÜYSEN FİYAT YÜKSELİYOR

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı ve Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekâ teknolojisiyle geliştirilmiş bir modelleme sistemine sahip olan bir şirket, insan seslerini kopyalayarak gerçekçi ve doğal sesli metin okuyucuları oluşturduğunu söylüyor: “Bu sistem, ses sanatçılarına ve seslerini pazarlamak isteyenlere yeni bir gelir kaynağı sağlıyor. Web sitesinde ‘Sesini Sat’ seçeneğine tıklayarak hesap oluşturup profili tanımlayan kullanıcılar, ses örneklerini kaydedip yüklüyor. Farklı metin türleri okunarak sesin çeşitliliği gösteriliyor. Uygunsa sesiniz kütüphaneye ekleniyor ve müşteriler satın alabiliyor.”

Prof. Kırık, sesin kötüye kullanılma ve yapay zekâ tarafından taklit edilme riski olduğuna dikkat çekerek, dolandırıcılara karşı uyarıyor.

SÖZLEŞMEYİ OKUYUN

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, birkaç saniyelik ses kaydı ile gerçek olmayan videolar oluşturulduğunu, siber zorbalık ve şantaj için kullanıldığını söyledi. Demircan, “Daha sesimizi satmadan yapay zekâ ve deep fake teknolojisi bu riskleri karşımıza çıkartmıştı. Sesler ve ses tonları satılmaya başlandığında aynı riskler devam edecek. Sesin nerelerde kullanılacağı, kimlerle paylaşılacağı, kimlere satılacağı ve ne amaçla kullanılacağı tüm bağlayıcılığı ile o sözleşmelerde bulunuyor. Sözleşmeleri okumadan kesinlikle onaylamayın” uyarısı yaptı.

Kaynak: Milliyet

# yeni

26 Şub 2024 - 10:13 Kocaeli- Teknoloji Bilim --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.271.762 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Sahibinden 20 bin liraya satılık ses mask
Sahibinden 20 bin liraya satılık ses
Milli Piyango'nun başvurusuyla Twitch'e erişim engeli mask
Milli Piyango'nun başvurusuyla Twitch'e erişim engeli
WhatsApp'tan yeni özellik mask
WhatsApp'tan yeni özellik
GTÜ Rover Takımı’nın Uluslararası başarısı mask
GTÜ Rover Takımı’nın Uluslararası başarısı
Güneş'ten daha parlak bir cisim keşfedildi mask
Güneş'ten daha parlak bir cisim keşfedildi
Bu fabrikada robotlar görev yapıyor mask
Bu fabrikada robotlar görev yapıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL