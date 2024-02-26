Sahibinden 20 bin liraya satılık ses

Sesler, reklam, e-kitaplar, eğitim videoları, sigorta, bankacılık, e-ticaret gibi ortamlarda sesli yanıt sistemlerinde kullanılıyor.

Ses satma alanında fiyatlar da 3000 ila 20 bin TL arasında değişiyor. Sıradan birinin sesi 1000 ila 5000 TL arasındayken ünlü birinin sesi ise 20 bin TL üzerinden satın alınabiliyor.

ÜNLÜYSEN FİYAT YÜKSELİYOR

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı ve Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekâ teknolojisiyle geliştirilmiş bir modelleme sistemine sahip olan bir şirket, insan seslerini kopyalayarak gerçekçi ve doğal sesli metin okuyucuları oluşturduğunu söylüyor: “Bu sistem, ses sanatçılarına ve seslerini pazarlamak isteyenlere yeni bir gelir kaynağı sağlıyor. Web sitesinde ‘Sesini Sat’ seçeneğine tıklayarak hesap oluşturup profili tanımlayan kullanıcılar, ses örneklerini kaydedip yüklüyor. Farklı metin türleri okunarak sesin çeşitliliği gösteriliyor. Uygunsa sesiniz kütüphaneye ekleniyor ve müşteriler satın alabiliyor.”

Prof. Kırık, sesin kötüye kullanılma ve yapay zekâ tarafından taklit edilme riski olduğuna dikkat çekerek, dolandırıcılara karşı uyarıyor.

SÖZLEŞMEYİ OKUYUN

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, birkaç saniyelik ses kaydı ile gerçek olmayan videolar oluşturulduğunu, siber zorbalık ve şantaj için kullanıldığını söyledi. Demircan, “Daha sesimizi satmadan yapay zekâ ve deep fake teknolojisi bu riskleri karşımıza çıkartmıştı. Sesler ve ses tonları satılmaya başlandığında aynı riskler devam edecek. Sesin nerelerde kullanılacağı, kimlerle paylaşılacağı, kimlere satılacağı ve ne amaçla kullanılacağı tüm bağlayıcılığı ile o sözleşmelerde bulunuyor. Sözleşmeleri okumadan kesinlikle onaylamayın” uyarısı yaptı.

Kaynak: Milliyet