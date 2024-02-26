Gölcük’te arama kurtarma ekipleri göreve her daim hazır

Gölcük Belediyesi'nin desteklediği Gölcük Arama Kurtarma Derneği GESOTİM, olası deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklar kapsamında 30 kişilik ekip, AFAD tarafından akreditasyon alabilmek için düzenlenen tatbikata katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de katıldığı tatbikatta GESOTİM üyeleri, İçişleri Bakanlığı AFAD yetkilileri tarafından teorik ve pratik uygulamalardan geçirildi. Olası afetlerde uygulanması istenen, arama kurtarma faaliyetleri; hayatı idame, barınma kriz yönetimi gibi konularda yapılan çalışmalardan sonra 30 kişilik GESOTİM ekibi, akreditesini almış olacak.
DEPREME HAZIR GÖLCÜK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Tatbikatta GESOTİM ekibinin ilçe için önemli olduğunu ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Birçok depremde aktif görev almış, sayısız canlı insanımızı enkazlardan çıkarmış GESOTİM ekibimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.