Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Gölcüklü THY pilotu kalbine yenildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Hava Yolları’nda görevli kaptan pilot emekli albay Kayhan Alakoç, Gana’da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Gölcüklü THY pilotu kalbine yenildi mask
Gölcüklü THY pilotu kalbine yenildi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Hava Yolları’nda görevli kaptan pilot Kayhan Alakoç, Gana’nın başkenti Akra kentine yaptığı uçuşun ardından istirahat ederken rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Kayhan Alakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gölcüklü olan, Türk Hava Kuvvetleri’ndeki görevinin ardından 19 yıldır THY’de görev yapan emekli pilot albay Kayhan Alakoç’un ölümü üzüntü yarattı.

Lise arkadaşları, son olarak Değirmendere’de bir araya geldikleri Kayhan Alakoç’un fotoğrafını paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Lise arkadaşı Yaşar Furuncu sosyal medyada fotoğraflarını paylaşarak, “Hayatın planı bize hiç uymuyor. Fotoğrafta 4 mühendis, 1 eğitimci, 1 hakim, 1 işletmeci, 1 pilot liseden sınıf arkadaşıyız. Son kez Değirmendere’de bir araya gelmiştik. Pilot emekli albay arkadaşımız Kayhan Alakoç, pilot olarak bir THY uçuşu nedeniyle Gana'daydı. Kalp krizinden arkadaşımızı maalesef kaybettik.  Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabır diliyorum.” Diye paylaşımda bulundu.

Gölcüklü THY pilotu kalbine yenildi

Kaynak: HABER MERKEZİ

# sosyal, Emekli

26 Şub 2024 - 10:15 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.271.762 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Erzurum ve Karslılardan Bıyık’a sıcak karşılama mask
Erzurum ve Karslılardan Bıyık’a sıcak karşılama
Bakan Şimşek, G20 toplantısı için yarın Brezilya'ya gidiyor mask
Bakan Şimşek, G20 toplantısı için yarın Brezilya'ya gidiyor
Araştırma sonuçları korkuttu: Türkiye’nin büyük bir bölümünü de etkileyebilir… mask
Araştırma sonuçları korkuttu: Türkiye’nin büyük bir bölümünü de etkileyebilir…
"Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor" mask
"Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor"
Gölcük’te arama kurtarma ekipleri göreve her daim hazır mask
Gölcük’te arama kurtarma ekipleri göreve her daim hazır
Marmara’da sıcaklık yükseldi, deniz kirliliği arttı mask
Marmara’da sıcaklık yükseldi, deniz kirliliği arttı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL