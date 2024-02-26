Gölcüklü THY pilotu kalbine yenildi

Türk Hava Yolları’nda görevli kaptan pilot Kayhan Alakoç, Gana’nın başkenti Akra kentine yaptığı uçuşun ardından istirahat ederken rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Kayhan Alakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gölcüklü olan, Türk Hava Kuvvetleri’ndeki görevinin ardından 19 yıldır THY’de görev yapan emekli pilot albay Kayhan Alakoç’un ölümü üzüntü yarattı.

Lise arkadaşları, son olarak Değirmendere’de bir araya geldikleri Kayhan Alakoç’un fotoğrafını paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Lise arkadaşı Yaşar Furuncu sosyal medyada fotoğraflarını paylaşarak, “Hayatın planı bize hiç uymuyor. Fotoğrafta 4 mühendis, 1 eğitimci, 1 hakim, 1 işletmeci, 1 pilot liseden sınıf arkadaşıyız. Son kez Değirmendere’de bir araya gelmiştik. Pilot emekli albay arkadaşımız Kayhan Alakoç, pilot olarak bir THY uçuşu nedeniyle Gana'daydı. Kalp krizinden arkadaşımızı maalesef kaybettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabır diliyorum.” Diye paylaşımda bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ