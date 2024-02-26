Vukovic Erzurum FK maçında cezalı

İlk yarıda Pendikspor formasıyla 5 sarı kart gören Hırvat futbolcu Yeşil-Siyahlı ekibimizde Manisa FK ve Adana maçlarının ardından başkentte de sarı karttan nasibini aldı. Deneyimli isim bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düştü. Vokovic zorluk derecesi yüksek gözüken Erzurum FM deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Kadrodaki diğer 6 numara pozisyonunda oynayan Fofana da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Teknik direktör Mustafa Gürsel’in cumartesi günkü maçta o bölgede Yusuf Cihat’ı oynatması bekleniyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erdem - Ben anladım ki bu takımın scout u yok
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.