Vukovic Erzurum FK maçında cezalı

İlk yarıda Pendikspor formasıyla 5 sarı kart gören Hırvat futbolcu Yeşil-Siyahlı ekibimizde Manisa FK ve Adana maçlarının ardından başkentte de sarı karttan nasibini aldı. Deneyimli isim bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düştü. Vokovic zorluk derecesi yüksek gözüken Erzurum FM deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Kadrodaki diğer 6 numara pozisyonunda oynayan Fofana da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Teknik direktör Mustafa Gürsel’in cumartesi günkü maçta o bölgede Yusuf Cihat’ı oynatması bekleniyor.

Kaynak: SPOR SERVİSİ