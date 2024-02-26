Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
26 Şub 2024 - 10:49- Gündem G:

Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! 2 yıl süresi var

ABONE OL Google News Sayfamız

Trafikte yaşanan kazalar sonucu oluşan maddi hasarların onarılmasının ardından kusursuz olan taraf aracı için değer kaybı tazminatı alabiliyor. Bazı kişiler bunu iş olarak yapmaya kalkıp komisyon talep etse de sigorta şirketleri üzerinden çok kolay şekilde aracısız-komisyonsuz değer kayıpları tahsil ediliyor.

Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! 2 yıl süresi var mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trafikte kaza her an olabiliyor. Çok iyi sürücü olunsa da dikkatsiz bir sürücü tarafından aracınıza hasar verilmesi ihtimali oldukça yüksek. Bunun için trafik sigortası olması yeterli gibi görünse de trafik sigortasından tamirat-tadilat sonrası değer kaybı da talep ediliyor.

Kaza sonrasında hasar gören araçlar TRAMER sistemine işleniyor ve kusur oranları görülüyor. Bu aşamadan sonra kusursuz taraf aracı onarıldıktan sonra karşı tarafın sigorta şirketine başvurarak değer kaybının ödenmesini talep edebiliyor. Ülkemizde "Hak geçmesin, kazadır olur, adamın cebinden ekstra para çıkmasın" diye değer kaybı tazminatlarına başvuru düşük kalıyor. Bu aşamada kusurlu olan taraftan para çıkmıyor ve değer kaybını sigorta şirketi ödüyor.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR DURUM

Türkiye'deki araçların kazaya karışması ve sonrasında tadilat görmesi satış anında fiyatlarında düşüş yaratıyor. Galericiler tarafından 30 yıl önce ortaya çıkarılan bu uygulama nedeniyle ufak bir çizik nedeniyle boyanan parça nedeniyle aracın fiyatı 50-100 bin lira daha düşüyor. Bu durumu galericiler uyguladığı için bireysel olarak araç almak isteyenler de uygulamaya başladı. Avrupa'da ise bu durum farklı işliyor, kaza yapan aracın parçası yenilendiği için değerini kaybetmiyor ve daha bakımlı olduğu için yüksek kondisyonda sayılabiliyor. Ancak ülkemizde ucuza kusur gizleyen kaporta ve boyacılar nedeniyle araçlar tadilattan kısa süre sonra çürümeye başlıyor.

DEĞER KAYBINDA FORMÜL BELİRLENDİ

Değer kaybı için aracın modeli ne olursa olsun değer kaybı için başvuru yapılıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, değer kaybının nasıl hesaplanacağını da açıkladı. Hesaplama yapılacak formülde aracın modeli, kilometresi, piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasar nedeniyle değişen parçanın değerinin nasıl hesaplanacağı formülle sabitlendi.

DEĞER KAYBINI EKSPER BELİRLEYECEK

Değer kaybına ilişkin formülle hesaplamayı sigorta şirketinin belirlediği eksper düzenliyor ve hesaplamayı yapıp sigorta şirketine bildiriyor. Bu aşamanın ardından sigorta şirketi ödeme günü belirleyip mağdur tarafa parasını nakit olarak banka hesabı aracılığıyla ödüyor.

TÜM HASARLAR İÇİN ÖDEME YAPILIYOR

Aracın en basit onarımı yapılacak parçasından en ağır hasarlara kadar ödeme yapılıyor. Örnek vermek gerekirse tamponunuzda oluşan bir çizik için de değer kaybı tazminatına başvurabilirsiniz. Aracınız çok eski ya da yüksek kilometreli olsa da başvurabiliyorsunuz.

NASIL TAZMİNAT ALINACAK?

Trafik kazası anında oluşturulan tüm evrakları kaybetmemeniz gerekiyor. Başvuruyu yaparken hasar ekspertiz raporu (bunu eksper dosyaya ekleyecek), aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi, hasar fotoğrafları, banka hesap bilgisi (IBAN), kaza tespit tutanağı fotokopisini toplayarak ilgili sigorta şirketinin varsa internet sitesi üzerindeki sekmeden yoksa irtibat kurarak evrakları bizzat teslim edip tazminatınızı alabilirsiniz. Birçok sigorta şirketi bu işi internet üzerinden oluşturdukları sayfaya yüklemeler yapılarak çok kolay şekilde başvuru yapılmasını sağlıyor.

ARACILARA, AVUKATLARA, KOMİSYONCULARA GÜVENMEYİN

Bu işlemi yaparken aracı, komisyoncu, avukatlara para kaptırmayın ve değer kaybı tazminatı işlemlerini kendiniz yürütün. Şayet çok yüksek rakamları sigorta şirketinden alacağını iddia eden avukat, aracı ve komisyoncu varsa bu durumu tutanak altına alın ve tutarı belirleyin. Belirlenen tutarda mutabık kalındığına dair sözleşme yapın ve gerekirse tutar kadar çek-seneti makul bir süre için avukat, aracı ve komisyoncudan talep edin. Verilen çekin karşılığını sorgulamayı, senete de kefil eklemeyi unutmayın. Bunları yapmıyorlarsa kesinlikle güvenmeyin.

Sizin yapacağınız birkaç işlemden fazlasını yapmayıp paranızdan da yüksek komisyon talep edeceklerdir. İşlemlerinizi kendiniz yürütün. Eksik bir evrak varsa sigorta şirketi zaten sizinle iletişime geçecektir.

TAZMİNATI DÜŞÜK BULURSANIZ İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ

Değer kaybı tazminatını düşük bulursanız dava açarak itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Ancak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun formülü uygulanacağı için dava gibi süreçler olumlu sonuçlanmayabilir. Bu nedenle avukat masrafı vs... uğraşmamak için çıkan tazminatı kabul edebilirsiniz.

2 YIL SÜRESİ VAR

Değer kaybı tazminatına başvurmak için kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sigorta şirketine başvurulması gerekiyor. Aynı araçla defalarca kazaya karışılıp haklı taraf olursanız her kaza için değer kaybı talep edebilirsiniz. Farklı araçlar için de haklı tarafsanız yine değer kaybı tazminatı alabilirsiniz. Aracınızı satmış olsanız da başvuru yapabiliyorsunuz.

 

Kaynak: Hürriyet

# Türkiye, VAR, para, banka, HER, iddia, araç, trafik kazası

26 Şub 2024 - 10:49 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.271.762 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

. - Kasko yu devlet yapmalı bütün para özellikle yabancı şirketler tarafından yurt dışına akıyor neden?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 11:05

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Erzurum ve Karslılardan Bıyık’a sıcak karşılama mask
Erzurum ve Karslılardan Bıyık’a sıcak karşılama
Bakan Şimşek, G20 toplantısı için yarın Brezilya'ya gidiyor mask
Bakan Şimşek, G20 toplantısı için yarın Brezilya'ya gidiyor
Araştırma sonuçları korkuttu: Türkiye’nin büyük bir bölümünü de etkileyebilir… mask
Araştırma sonuçları korkuttu: Türkiye’nin büyük bir bölümünü de etkileyebilir…
"Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor" mask
"Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor"
Gölcük’te arama kurtarma ekipleri göreve her daim hazır mask
Gölcük’te arama kurtarma ekipleri göreve her daim hazır
Marmara’da sıcaklık yükseldi, deniz kirliliği arttı mask
Marmara’da sıcaklık yükseldi, deniz kirliliği arttı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL