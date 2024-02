"Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor"

Her fırsatta vatandaşların arasında olan ve saha çalışmalarını ara vermeden sürdüren Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Darıca’yı karış karış gezmeye devam ediyor. Hafta sonu AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, ev toplantıları da düzenleyerek mahalle sakinleriyle hasbihal etti. Gittiği her programda vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Muzaffer Bıyık, gördüğü ilgi ve destekten dolayı Darıcalılara teşekkür etti.

TÜRKİYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDİYOR

Vatandaşların kendisine gösterdiği teveccühe layık olmak için gece gündüz demeden canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Biz Darıcalıları, Darıcalı hemşerilerim de bizi bilir. Nasıl ki 5 yıl boyunca hep bir arada olduysak, düğünlerde, cenazelerde omuz omuza verdiysek bundan sonra da aynı şekilde her zaman el ele vermeye devam edeceğiz. Desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz vatandaşlarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz emin adımlarla devam edecek. Darıca’mızı hem hükümetimiz hem de Büyükşehir Belediyemiz ile hizmetlerle donatmayı sürdürürken hemşerilerimizle aramızdaki gönül bağını da güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bize her zaman omuz veren, destek olan vatandaşlarımızın her birine gönülden şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

