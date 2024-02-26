Fabrikada ‘günde 1 sigara hakkı’ tanınmasına tepki

Çayırova’da faaliyet gösteren Anadolu Isuzu, iddiaya göre işçilere günde 1 sigara içme hakkı tanıyor. İşçiler sigara içmek için bulundukları alandan ayrılmaları gerekirken de grup liderlerinden izin alması gerekiyor. Ford İşçi Bülteni’nin sosyal medya hesabından yaşadıkları durumu anlatan işçiler, “Anadolu Isuzu’da sözleşme sonrası psikolojik baskı yapmaya çalışan müdür ve direktörler var. Sigara içmeye günde bir defa çıkılacak, grup liderlerinden mavi kart alacaksınız gibi baskı kurmaya başladılar.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitli - İşçi sigara işini sömürür.Bizzat çalıştığım işçilerden biliyorum.sigara bahanesiyle kaçarlar işten.işveren buna önlem almak istemiş.anlaşılan çok suistimal ediliyor bu işletmede.yoksa kolay kolay dokunmaz işveren..
Tahi̇rb - Bu beyefendiler günde kaç defa sigara içmek istiyorlarmış peki?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.