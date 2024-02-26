Fabrikada ‘günde 1 sigara hakkı’ tanınmasına tepki

Çayırova’da faaliyet gösteren Anadolu Isuzu, iddiaya göre işçilere günde 1 sigara içme hakkı tanıyor. İşçiler sigara içmek için bulundukları alandan ayrılmaları gerekirken de grup liderlerinden izin alması gerekiyor. Ford İşçi Bülteni’nin sosyal medya hesabından yaşadıkları durumu anlatan işçiler, “Anadolu Isuzu’da sözleşme sonrası psikolojik baskı yapmaya çalışan müdür ve direktörler var. Sigara içmeye günde bir defa çıkılacak, grup liderlerinden mavi kart alacaksınız gibi baskı kurmaya başladılar.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ